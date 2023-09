Kryptowaluty nie są Polakom obce. Co piąty inwestujący padł jednak ofiarą oszustwa

94,2 proc. Polaków zapytanych przez Polski Instytut Ekonomiczny przyznało, że słyszało o kryptowalutach, ale tylko 6,2 proc. ocenia swoją wiedzę na ten temat jako raczej dużą lub dużą. Najbardziej znane Polakom są Bitcoin, którego rozpoznaje 88 proc. osób wiedzących o istnieniu kryptowalut, oraz Ethereum (27 proc.).

Kryptowaluty: Polacy traktują je hobbystycznie

Ankitwowani mają świadomość, że nie jest to narzędzie służące oszczędzaniu takie jak lokata czy obligacje: 83 proc. osób, które słyszały o kryptowalutach, zgadza się, że z inwestowaniem w tego typu instrumenty wiąże się znaczne ryzyko utraty środków, przy czym prawie 81 proc. uważa, że to ryzyko jest zbliżone do inwestycji giełdowych. Co może niepokoić, 30 proc. ankietowanych twierdzi, że są bezpieczne, a 22 proc. uważa, że cechują się wyższym bezpieczeństwem i niezawodnością niż tradycyjne waluty.

O tym, że nie są to narzędzia stuprocentowo bezpieczne, przekonał się na własnej skórze co piąty korzystający z kryptowalut, gdyż taki jest odsetek osób, które padły ofiarą oszustwa. 8 proc. badanych deklaruje, że zna osobiście kogoś kto wykorzystywał kryptowaluty do nielegalnych transakcji.

Okazuje się, że dla Polaków kryptowaluty są dodatkiem do innych sposobów inwestowania i przeznaczają na nie niewielkie kwoty. Wśród wszystkich inwestorów aż 36,7 proc. deklaruje, że przeznacza na nie mniej niż 1 proc. swoich wszystkich aktywów finansowych; 61,7 proc. mniej niż 5 proc. całości aktywów; 78,1 proc. mniej niż 10 proc. Jedynie co 10. polski inwestor w kryptowaluty przeznacza na ten cel więcej niż jedną czwartą swoich środków.

— Z badania PIE wynika, inwestycje w kryptowaluty mają w Polsce charakter sporadyczny i hobbystyczny.Polacy w kryptowalutach nie upatrują szansy na fundamentalną restrukturyzację systemu finansowego, ani też nie planują za ich pomocą robić zakupów w przyszłości. Widzą w nich raczej ciekawy sposób na dodatkowy zarobek. Mimo że kryptowaluty wyrosły na niezadowoleniu z tego, w jaki sposób funkcjonuje system finansowy, obecnie dla większości użytkowników stanowią raczej aktywa spekulacyjne – powiedział Jakub Witczak, starszy analityk z zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

