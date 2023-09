Jutro poznamy dane dot. inflacji. Wiadomo, o ile obniżą ją ceny paliw

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi wstępne dane dotyczące inflacji za wrzesień. Ekonomiści są niemal pewni, że tym razem wskaźnik osiągnie poziom jednocyfrowy. Częściowo przyczynią się do tego obecne, zaskakująco niskie ceny paliw w Polsce.

Wpływ ceny paliw na inflację

– Ceny paliwa mają znaczący wpływ na wartość wskaźnika inflacji. Transport, który w głównej mierze oznacza wydatki na paliwo, stanowi prawie 10 procent wartości koszyka inflacyjnego na 2023 rok – wyjaśnia w rozmowie z Radiem Zet Zofia Kościk, młodszy analityk ekonomiczny FOR.

O utrzymywaniu nierynkowo niskich cen paliw przez Orlen mówi w rozmowie z rozgłośnią Rafał Zywert, analityk rynku paliw ze spółki Reflex. Z jego wyliczeń wynika, że benzyna powinna w tej chwili kosztować 7,20 zł za litr, a olej napędowy 7,50 zł za litr. Tymczasem oba paliwa można obecnie tankować nawet za mniej niż 6 zł. Zofia Kościk zwraca jednak uwagę, że nawet gdyby paliwo było droższe, to i tak inflacja byłaby jednocyfrowa. Spadek wynika bowiem również z poszczególnych decyzji rządu.

– Według tak zwanego rynkowego konsensusu inflacja CPI za wrzesień spadnie poniżej 9 procent. Wpływ na to poza zaniżonymi przez Orlen cenami paliw będą miały m.in. zwiększone limity zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną oraz „darmowe” leki dla seniorów i młodzieży – mówi ekspertka.

O ile Orlen obniżył inflację?

– Sam wpływ zaniżenia cen paliw na inflację ekonomiści mBanku szacują na 0,6 punktu procentowego we wrześniu. Tak więc nawet przy normalnych cenach paliw inflacja nie przekroczyłaby we wrześniu 10 procent. Ale nie ulega wątpliwości, że przed wyborami rząd czy to działaniami legislacyjnymi, czy przez kontrolowane przez siebie spółki robi wszystko, by zbić inflację do jak najniższego poziomu – dodaje.

Młodszy analityk ekonomiczny FOR tłumaczy, że ceny paliw wpływają na inflację w sposób bezpośredni i pośredni. – Malejące ceny paliw wpływają bezpośrednio na niższe koszty transportu u konsumentów. Jeżeli ich spadek jest odpowiednio duży, mogą przełożyć się na spadek cen towarów dostępnych w sklepach. W dłuższym okresie spadek cen surowca może przełożyć się również na niższe koszty produkcji tworzyw sztucznych, petrochemii czy asfaltu – wyjaśnia Kościk.

