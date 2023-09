Dziś poznamy dane ws. inflacji. Eksperci przewidują jedno

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi dziś o godz. 10.00 tzw. szybki szacunek inflacji CPI we wrześniu. Odczyt za sierpień wyniósł 10,1 proc. rok do roku. Eksperci są pewni, że tym razem inflacja będzie jednocyfrowa.

Inflacja w Polsce. Ekonomiści szacują 8,5 proc.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie sądzą, że wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych wyniesie 8,5 proc. rok do roku. Taki wynik oznaczałby, że inflacja zmalała najbardziej od maja (wtedy obniżyła się o 1,7 pkt proc.) i znalazła się najniżej od lutego 2022 roku (po raz ostatni odnotowano wówczas jednocyfrowy poziom).

Szacunki ekonomistów – jak zauważa gazeta – są jednak mocno zróżnicowane. Optymiści sądzą, że inflacja zmalała do 8,1 proc., pesymiści zaś liczą się z wynikiem powyżej 9 proc. Niepewność wynika z tego, że do spadku inflacji przyczyniły się działania administracyjne, których przełożenie na CPI trudno precyzyjnie oszacować.

– Źródłem niepewności dla odczytu wrześniowej inflacji jest skala wpływu czynników regulacyjnych, a w szczególności obniżka cen energii elektrycznej oraz wprowadzenie programu darmowych leków dla seniorów i dzieci – tłumaczą analitycy z Banku Millennium.

Do spadku inflacji we wrześniu w stosunku do sierpnia w największym stopniu przyczyni się jednak „cud na stacjach paliw”. Z szacunków ekonomistów mBanku wynika, że niskie ceny paliw obniżą inflację o ok. 0,6 pkt proc.

– Sam wpływ zaniżenia cen paliw na inflację ekonomiści mBanku szacują na 0,6 punktu procentowego we wrześniu. Tak więc nawet przy normalnych cenach paliw inflacja nie przekroczyłaby we wrześniu 10 procent. Ale nie ulega wątpliwości, że przed wyborami rząd czy to działaniami legislacyjnymi, czy przez kontrolowane przez siebie spółki robi wszystko, by zbić inflację do jak najniższego poziomu – komentuje w rozmowie z Radiem Zet Zofia Kościk, młodszy analityk ekonomiczny FOR.

Prognozy NBP

W czwartek Narodowy Bank Polski przedstawił prognozę dotyczącą inflacji średniorocznej na najbliższe lata. Prognoza przeprowadzona w gronie 26 analityków wynosi 11,9 proc. na 2023 r., 6,3 proc. na 2024 r. i 4,8 proc. na 2025 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła: 12,4 proc. na 2023 r., 6,9 proc. na 2024 r. i 4,4 proc. na 2025 r.

