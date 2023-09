„Wojenny szok cenowy powoli przemija". Eksperci o jednocyfrowej inflacji

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dziś wstępne dane dotyczące inflacji CPI we wrześniu. Wyniosła ona 8,2 proc. rok do roku, wobec 10,1 proc. w sierpniu. Tym samym – po raz pierwszy od lutego zeszłego roku – odnotowano jednocyfrowy odczyt.

Inflacja w Polsce. Eksperci komentują

Dzisiejsze dane wywołały szereg komentarzy. Analitycy Pekao SA. zwracają uwagę na mocniejszy spadek niż prognozowano. – Inflacja CPI we wrześniu spadła wyraźnie mocniej od prognoz do 8,2% r/r (konsensus: 8,5%). Miesiąc do miesiąca ceny obniżyły się o 0,4% co jest najwyższym miesięcznym spadkiem cen od…stycznia 2016 r. Na uwagę zasługuje również silniejszy od prognoz spadek inflacji bazowej (do ok. 8,5-8,6% r/r) – czytamy w komentarzu ekspertów banku na platformie X (dawniej Twitter).

Eksperci PKO BP podkreślają, że wojenny szok cenowy powoli mija. – Już nikt nie ma wątpliwości, ze inflacja we wrześniu jest jednocyfrowa. Spadek CPI do 8,2% r/r (PKO i kons: 8,5%) z 10,1% r/r w sierpniu odzwierciedla szeroki zakres procesów dezinflacjach (żywność, energia, zmiany regulacyjne, hamowanie inflacji bazowej). Inflacja jest obecnie najniższa od końca 2021, a wojenny szok cenowy powoli przemija. Jednocyfrowa jest też wg naszego szacunku inflacja bazowa (8,6%) – podkreślają analitycy instytucji.

O komentarz, w którym pojawia się nawiązanie do kultowej polskiej komedii pokusili się eksperci mBanku. – Łubu dubu, łubu dubu, spadła polska inflacja do jednocyfrowego klubu… z hukiem. Flash inflacyjny na wrzesień uplasował się na poziomie 8,2% r/r (-0,4% m/m). Mamy więc potężny spadek z 10,1% r/r miesiąc wcześniej. Jednocyfrowość to efekt (tu mamy dane): spadku cen żywności (-0,4% m/m), spadku cen energii (-0,8% m/m), spadku cen paliw (-3,1% m/m) oraz (fanfary) prawdopodobnego obniżenia się CEN BAZOWYCH o 0,1% m/m (przy spadku wskaźnika rocznego inflacji bazowej w okolice 8,5%) – piszą na platftormie X analitycy mBanku.

W ich ocenie silny spadek inflacji bazowej to "najprawdopodobniej efekt darmowych leków, który był bardzo trudny do analitycznego wychwycenia. Bez tego inflacja bazowa nadal byłaby w ujęciu miesięcznym dodatnia".

Będzie kolejna obniżka stóp procentowych?

Wstępne dane dotyczące inflacji prowokują pytania o kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ws. stóp procentowych. Nastąpią one już w przyszłym tygodniu. Zdaniem Bartosza Sawickiego, analityka Cinkciarz.pl czeka nas druga z rzędu obniżka stóp, być może nawet o 50 punktów bazowych.

– Kontynuacja szybkiego wygasania wzrostu cen jest koronnym argumentem, by Rada Polityki Pieniężnej w najbliższą środę ponownie ścięła koszt pieniądza. Spodziewamy się obniżki stopy referencyjnej o 25 pb – z 6,0 do 5,75 proc., ale po dzisiejszych, niższych od prognoz danych rośnie szansa nawet na ruch o 50 pb. – przewiduje Sawicki.

