Inflacja w strefie euro. Jest spadek

Eurostat podał dziś wstępne dane dotyczące inflacji w strefie euro. We wrześniu wyniosła ona 4,3 proc. rok do roku, wobec 5,3 proc. w sierpniu. Jak zauważa serwis analizy.pl, to pierwszy odczyt poniżej 5 proc. od listopada 2021 roku (w grudniu było równo 5 proc.). Szczyt inflacji w Eurolandzie przypadł na październik zeszłego roku, gdy wyniosła ona 10,6 proc. Z 5,3 proc. do 4,3 proc. spadła również inflacja bazowa.

Inflacja w strefie euro. Najgorzej na Słowacji

Na wzrost cen w mijającym miesiącu wpłynął przede wszystkim wzrost cen żywności, alkoholu i tytoniu (8,8 proc. rok do roku we wrześniu, wobec 9,7 proc. w sierpniu), ale tuż usług (4,7 proc., wobec 5,5 proc. w sierpniu), nieenergetyczne towary przemysłowe (4,2 proc., wobec 4,7 proc. w sierpniu). Spadały natomiast ceny energii (-4,7 proc. wobec z -3,3 proc. w sierpniu).

Najniższy wskaźnik inflacji wystąpił w Holandii, która odnotowała deflację (-0,3 proc.), a także w Belgii (0,7 proc.), oraz w Grecji (2,4 proc.). Najmocniej ceny rosły na Słowacji i w Chorwacji (odpowiednio 8,9 proc. i 7,3 proc.). Niechlubne podium zamyka Słowenia (7,1 proc.).

Unijny urząd statystyczny publikuje wstępny odczyt inflacji ostatniego dnia danego miesiąca. Obejmuje od wyłącznie kraje strefy euro. Zaraz po połowie kolejnego miesiąca ukazuje się drugi odczyt, finalny dla Eurolandu oraz dane z pozostałych krajów UE, w tym Polski.

Inflacja w Polsce

Dziś poznaliśmy również wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące inflacji w naszym kraju. We wrześniu wyniosła ona 8,2 proc., wobec 10,1 proc. w sierpniu. Tym samym – po raz pierwszy od lutego zeszłego roku – odnotowano jednocyfrowy odczyt w Polsce.

