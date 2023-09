Rynek e-hulajnóg w Polsce kwitnie. Niebawem pojawi się nowy gracz

Do wejścia w segment najmu elektrycznych hulajnóg na minuty szykuje się Traficar, wiodący gracz branży car-sharingu w Polsce. Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że może to nastąpić w przyszłym roku, na początku w Krakowie, gdzie zapewnił sobie nawet miejsce.

Nowy gracz na rynku e-hulajnóg

Krakowski ratusz zdecydował, że – celem uporządkowania przestrzeni miejskiej – wprowadzi nowe zasady jej udostępniania operatorom hulajnóg. Rozpisał swoisty konkurs i w efekcie podpisał z zainteresowanymi firmami umowy, na podstawie których zobowiązały się one do płacenia za wynajęcie terenu pod parkingi dla jednośladów. Dodatkowo mają one zasilać specjalny fundusz, z którego opłacana będzie tzw. relokacja porzucanych na ulicach hulajnóg.

– Wyznaczono 163 punkty mobilności, jedyne miejsca w centrum, gdzie można legalnie pozostawić wypożyczoną e-hulajnogę. Każde z nich ma określoną pojemność – liczbę hulajnóg, która może zostać tam zaparkowana – mówią gazecie przedstawiciele krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego.

Pozwolenie na oferowanie usług najmu hulajnóg na minuty dostało czterech operatorów. Na razie świadczą je nowej formule trzy: Lime, Bolt i Tier. Czwarty to właśnie Traficar, który – jak wspomniano – może ruszyć z nowymi usługami w 2024 roku.

Szef Traficar Piotr Groński podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą", że decyzje odnośnie uruchomienia kolejnej nogi biznesowej jeszcze nie zapadły. Ma to nastąpić na początku przyszłego roku, ale spółka już teraz chciała się znaleźć w planach tworzących się stref dla hulajnóg.

– Gdybyśmy teraz się nie zgłosili do miasta, to zamknęlibyśmy sobie taką możliwość w przyszłości. A tak mamy już zapewnione miejsce na nasze hulajnogi – tłumaczy Groński.

Rynek kwitnie

Branża współdzielonej mikromobilności w Polsce kwitnie. Z przytoczonych przez dziennik danych stowarzyszenia Mobilne Miasto wynika, że po pierwszym półroczu br. flota e-hulajnóg po raz pierwszy przekroczyła w naszym kraju pułap 100 tys. pojazdów. Z wyliczeń serwisu Smartride wynika, że są one dostępne w prawie 200 miejscowościach w Polsce, czyli o jedną trzecią więcej niż przed rokiem.

