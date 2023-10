Od dziś obniżka ceny energii. Przypominamy, kto skorzysta?

Polski Komitet Energii Elektrycznej podkreśla w komunikacie, że nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. nie tylko zwiększa dostępność taniej energii dla gospodarstw domowych, ale też obniża ceny dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Od 1 października 2023 roku tak zwana cena maksymalna, której nie może przekroczyć sprzedawca energii, spadnie z 785 zł do 693 zł netto za MWh.

Niższe ceny prądu m.in. dla firm i samorządów

Oznacza to, że osoby prowadzące własne firmy, np. salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe, sklepy osiedlowe, zapłacą znacznie mniejsze rachunki za prąd. Rozwiązanie dotyczy również wszystkich samorządów i tzw. podmiotów wrażliwych, czyli np. noclegowni, domów pomocy społecznej czy żłobków.

– Mechanizmy osłonowe gwarantujące samorządom, obiektom wrażliwym oraz firmom z sektora MŚP określony pułap cen energii zostały po raz pierwszy wprowadzone w grudniu 2022 roku. To reakcja na znaczący wzrost kosztów wytworzenia energii przekładający się na ceny kontraktowane na rynku hurtowym. Niższe ceny energii elektrycznej obejmują wszystkie podmioty uprawnione, które złożyły stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy energii – tłumaczy Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Sprzedawca energii elektrycznej automatycznie uwzględni nowe ceny w rozliczeniu zużytej energii. Dotyczy to jednak tylko tych podmiotów, które złożyły stosowne oświadczenie. Jeżeli firma lub instytucja do tej pory tego nie zrobiły, mogą złożyć je teraz, jednak preferencyjna cena energii będzie obowiązywała od miesiąca następującego po dacie złożenia oświadczenia.

Wyższy limit zużycia prądu dla gospodarstw domowych

Polski Komitet Energii Elektrycznej zwraca również uwagę, że za sprawą zmian limit zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej stawce został podniesiony z 2000 do 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, z 2600 do 3600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami, natomiast dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny – z 3000 do 4000 kWh.

– Dzięki zastosowaniu rządowej Tarczy Solidarnościowej i wyższym limitom cen energii, przeciętna polska rodzina zapłaci w tym roku za energię od 3 000 do nawet 4 000 tys. zł mniej, a dzięki niedawnemu rozporządzeniu rządu otrzyma także 125 zł dodatkowego upustu. Warto podkreślić, że zamrożona cena netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosi nieco ponad 40 groszy za kilowatogodzinę i jest jedną z najniższych w Europie – wyjaśnia Maciejowski.

Dodatkowy upust w wysokości ok. 125 zł otrzymają gospodarstwa domowe, które spełniają co najmniej jeden z sześciu warunków – np. potwierdziły poprawność swoich danych u sprzedawcy energii, wyraziły zgody na otrzymywanie elektronicznych faktur lub informacji marketingowych. Każde gospodarstwo domowe otrzymało w tej sprawie informację od swojego sprzedawcy energii.

