Już tylko Polska bez KPO? Węgry są na ostatniej prostej do porozumienia z KE

Rząd Viktora Orbana może do końca roku może osiągnąć porozumienie z Komisją Europejską, które umożliwi faktyczny dostęp do funduszy unijnych - uważa Tibor Navracsics, minister rozwoju regionalnego Węgier. To reakcja na doniesienia medialne w kwestii możliwego odblokowania przez Brukselę 13 mld euro z funduszy UE dla Budapesztu.