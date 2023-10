Duża firma w Polsce proponuje osiem wolnych piątków w roku. Trzeba spełnić jeden warunek

Dyskusja wokół wprowadzenia w Polsce 4-dniowego tygodnia pracy zaczęła się ponad rok temu, gdy lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział pilotaż takiego rozwiązania w przypadku wygranej ugrupowania w wyborach parlamentarnych. W ostatnim czasie o propozycji tej zrobiło się nieco cicho, a politycy PO skupili się na promowaniu innych obietnic w ramach ogłoszonych we wrześniu „100 konkretów na 100 dni". W związku z tym zapytaliśmy goszczącego w Radiu Zet rzecznika Platformy, o to czy formacja wycofuje się z zapowiedzi pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy. Jan Grabiec odpowiedział: – Nie. Powiedział o tym Donald Tusk, że taki pilotaż jest potrzebny. Podtrzymujemy oczywiście to zdanie.

4-dniowy tydzień pracy w praktyce

Są jednak firmy, które nie czekają na państwowe regulacje i podejmują własne starania za sprawą których mamy do czynienia z de facto skróceniem tygodnia pracy.

Firma Roche Polska wprowadziła na początku tego roku benefit Recharge Fridays. Zakłada on wprowadzenie 8 dodatkowych piątków wolnych od pracy, dowolnie wybranych przez pracownika – po dwa w każdym kwartale.

– Naszą intencją nie było wprowadzenie kolejnych wolnych dni. Wiemy o wielu tego typu inicjatywach na rynku, które zyskują popularność i odnoszą się np. do dni wolnych na urodziny. My chcieliśmy podejść nieco głębiej do zagadnienia, jakim jest czas. Wszyscy – niezależnie od poziomu w organizacji – mówimy, że mamy go za mało. Chcieliśmy zainicjować u nas wewnętrznie, ale i zachęcić naszych pracowników do głębszej refleksji w tym zakresie – wyjaśnia w rozmowie z Wprost.pl Maria Majer, Reward Expert w Roche Polska.

– W toku trwania programu szczególnie zastanawia nas czy jeśli dajemy dodatkowe wolne dni, to oznacza to, że w pozostałe dni trzeba niejako nadrabiać tę pracę i np. pracować po godzinach – dodaje.

Co pokazuje praktyka? – Po każdym kwartale monitorujemy jak to wygląda – czy np. rośnie liczba nadgodzin, które możemy powiązać z tym benefitem, czy osoby, które planują dłuższy weekend musiały pewne rzeczy „nadrabiać” w czwartek bądź poniedziałek. Na ten moment czegoś takiego nie zauważamy – mówi nam przedstawicielka Roche Polska.

Dla kogo 8 wolnych piątków. Jest kluczowy warunek

By móc skorzystać z Recharge Fridays trzeba spełnić jeden kluczowy warunek – wykorzystać zaległy urlop. – Aspekt zaległego urlopu jest dla nas o tyle ciekawy, gdyż mamy poczucie iż wciąż pokutuje u nas przekonanie, że dobry pracownik to ten, który dobrze pracuje, a dobrze pracuje ten, kto pracuje dużo. Ilościowa ocena pracy, to jest coś od czego zdecydowanie chcemy odchodzić. Stąd też ta swoista “bramka wejściowa” w postaci wykorzystania zaległego urlopu. Żeby „pracować mniej” (zachowując oczekiwany efekt) trzeba „pracować inaczej” dlatego i np. wprowadzamy zasady pracy deep work – tłumaczy Majer.

Gdy w styczniu tego roku benefit startował, tylko co dziesiąty pracownik mógł z niego skorzystać. – Początek roku to specyficzny moment, gdy pracownicy – z różnych powodów – „zatrzymują” urlopy z poprzednich lat. W efekcie okazało się, że na starcie tylko 10 proc. pracowników mogło skorzystać z Recherge Fridays – mówi nasza rozmówczyni.

Nowy benefit zachęcił jednak pracowników do wykorzystania zaległego wolnego. – Pierwsze tygodnie po wprowadzeniu nowego benefitu to masowe wnioski o wykorzystanie zaległego urlopu. Gdy w lipcu podsumowywaliśmy drugi kwartał, to okazało się, że możliwość sięgnięcia po dodatkowe dni wolne miało już 86 proc. pracowników – podkreśla Majer.

"Nie czekać do piątku"

Czy pod koniec roku – w związku z okresem świąteczno-sylwestrowym (piątek przypada dwa dni przed Wigilią I sylwestrem) – Roche Polska spodziewa się masowego korzystania z benefitu? – Zastanawiamy się nad tym, czy będzie występować jakaś sezonowość korzystania z tej opcji. To co wiemy na dziś, to to, że jej odbiór jest po stronie naszych pracowników bardzo pozytywny, powiedziałabym wręcz, że dla nas wewnętrznie był to swego rodzaju gamechanger. Nie zamierzamy zrobić kroku wstecz – mówi przedstawicielka Roche Polska.

O wolny piątek można wnioskować nawet z dnia na dzień. Roche Polska zatrudnia ok. 800 pracowników. Co w sytuacji, gdy zbyt wielu decyduje się wziąć wolne jednego dnia? – Co do zasady, nie ma niebezpieczeństwa, że nie będzie komu pracować, ale zastanawialiśmy się nad tą kwestią w pierwszym kwartale. Mamy spójną narrację, którą kierujemy do całej organizacji i budujemy nawyki m.in., by nie czekać do piątku z podpisaniem jakiegoś ważnego dokumentu. Musimy mieć świadomość, że piątek to po prostu dzień, w którym części pracowników może nie być, po to przecież ten benefit wprowadziliśmy. Staramy się efektywnie wykorzystywać pozostałe dni – wyjaśnia Majer.

Celem 4-dniowy tydzień pracy

Przedstawicielka Roche Polska podkreśla, że celem firmy jest 4-dniowy tydzień pracy. – Chcemy ten cel osiągnąć na drodze świadomej ewolucji, nie rewolucji – podsumowuje Maria Majer.

