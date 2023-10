Poznaliśmy strategie LOT-u na najbliższe pięć lat. Będzie więcej samolotów i nowych tras

Polskie Linie Lotnicze LOT przedstawiły w czwartek kierunki rozwoju na lata 2024-2028. Narodowy przewoźnik ma mieć więcej nowoczesnych samolotów, które polecą do kolejnych atrakcyjnych destynacji. Zrealizowane mają zostać również cele środowiskowe i społecznej.

LOT chce zwiększyć flotę o 50 proc.

– Ważne, z kim podróżujesz. Bo dobry partner w podróży to bezpieczeństwo, komfort i gwarancja powodzenia planów. PLL LOT od blisko 95 lat są właśnie takim partnerem: solidnym i ważnym dla kolejnych pokoleń Polaków. Strategia, którą dziś zaprezentowaliśmy jest obietnicą na następne dziesięciolecia. Światowe lotnictwo zmienia się na naszych oczach, a my będziemy jednym z liderów tej zmiany – podkreśla Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT.

Strategia narodowego przewoźnika zakłada m.in. zwiększenie floty samolotów o ok. 50 proc. (110 w 2028 r. wobec 75 obecnie), powiększenie liczby pasażerów o ok. 70 proc. (16,9 mln w 2028 r. wobec 10,3 mln obecnie), podwyższenie jakości świadczonych usług i satysfakcji pasażera poprzez m.in. nowy standard wnętrza w samolotach szerokokadłubowych, czy wprowadzenie dostępu do Wi-Fi podczas lotów long-haul.

W siatce połączeń PLL LOT pojawi się blisko 20 nowych kierunków rozkładowych, zarówno średniego, jak i dalszego zasięgu. Narodowy przewoźnik planuje także inwestycje na lotniskach: przebudowany i odświeżony będzie Business Lounge Polonez w Warszawie oraz uruchomiony zostanie salonik biznesowy w Chicago.

W ramach odpowiedzialności społecznej PLL LOT planują skupić się na transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim, światem biznesu i wsparciem rozwoju rynku turystycznego.

Modernizacja kabin Dreamlinerów

Narodowy przewoźnik poinformował o kompleksowej modernizacji kabin samolotów szerokokadłubowych typu Boeing 787-8 Dreamliner.

Modernizacja obejmie nowy projekt kabiny, wymianę foteli we wszystkich klasach, instalację nowego systemu rozrywki pokładowej oraz wdrożenie łączności internetowej na pokładach. PLL LOT zwracają uwagę, że w nowych kabinach Dreamlinerów nie zabraknie polskiego akcentu – fotele LOT Economy Class będą produkowane w naszym kraju, konkretnie w fabryce RECARO Aircraft Seating w Świebodzinie.

PLL LOT podkreślają, że nowe kabiny Dreamlinerów zostały zaprojektowane z poszanowaniem blisko 95-letniej historii firmy, w duchu polskiej gościnności, a jednocześnie nowoczesności.

– Nowa przestrzeń kabin we wszystkich klasach inspirowana jest pejzażem Polski. Wibrujące, głębokie błękity stanowią doskonałą emanację marki LOT, a dodatek miedzi nawiązuje do ciepła polskiego słońca. Projekt wpisuje się w biznesowe trendy, jednak jako jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek nie zapominamy o akcentach z naszego dziedzictwa kulturowego – o doświadczeniach przyszłych podróży w nowych kabinach 787 – mówi Izabela Leszczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

