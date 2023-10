Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym. Rząd rozważa dwie opcje

20 września premier Mateusz Morawiecki ogłosił oficjalnie w wywiadzie dla Polsat News, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok. Szef rządu zaznaczył jednak, że tym razem zastosowane będzie kryterium dochodowe. – Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci bardziej zamożni, bardziej majętni, ci, których stać na spłatę – powiedział premier.

Wakacje kredytowe. Rzecznik rządu o szczegółach kryterium dochodowego

Szczegółów w kwestii kryterium dochodowego jednak nie podano. Kwestia ta pojawiła się podczas dzisiejszego porannego wywiadu rzecznika rządu Piotra Müllera dla RMF FM. – Trwa jeszcze analiza w ramach oceny skutków regulacji. Mogę powiedzieć tylko tyle, że przytłaczająca większość osób, które mają kredyty hipoteczne skorzystają – powiedział Müller.

Pytany o to, czy z wakacji kredytowych nie będą mogli skorzystać najbogatsi, gość RMF FM odpowiedział: – Zamożni i bardzo zamożni, bo uważamy, że w tego typu sytuacjach państwo powinno pomagać osobom, które mają trudniejszą bądź średnią sytuację finansową. Oczywiście nie dotknie to osób, które zarabiają średnie wynagrodzenie, tylko tych co zarabiają większe wynagrodzenie. Uzależnienie tych progów ma być kształtowane albo od dochodów, albo od relacji dochodu do wysokości raty. I to jest dyskusja, która toczy się w rządzie.

Ustawa już w nowym Sejmie

Dopytywany o to, czy wspomniana analiza zakończy się przed wyborami, rzecznik rządu podkreślił, że ustawę w tym zakresie i tak przyjmie już nowy parlament. – Rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych będzie przyjmował nowy Sejm, bo to rozwiązania ustawowe. Jasno deklarujemy, że to rozwiązanie, dotyczące wakacji kredytowych będzie obowiązywało w przyszłym roku i siłą rzeczy ustawa dotycząca wakacji kredytowych będzie pewnie jedną z pierwszych ustaw przyjmowanych przez nowy Sejm – wyjaśniał rzecznik rządu.

Wakacje kredytowe obowiązują od lipca zeszłego roku na mocy ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Rozwiązanie to zakłada możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 roku i cztery miesiące w 2023 roku. Szacuje się, że wakacjami kredytowymi objęto ponad milion kredytów na kwotę ok. 285 mld zł.

