Przybywa złota w skarbcu NBP. Glapiński zdradził marzenie

NBP nie informuje o ilości posiadanego złota, ale o wycenie wartości „złota monetarnego” już tak. Na koniec września było ono oszacowane na 20,08 mld dolarów – wynika z opublikowanych w piątek przez NBP danych o oficjalnych aktywach rezerwowych.

621 tys. nowych uncji złota

Na koniec sierpnia NBP oficjalnie zaraportował posiadanie 10,108 mln uncji złota – tym samym tylko we wrześniu w bilansie przybyło 621 tys. uncji.

W sierpniu polskie oficjalne rezerwy złota najprawdopodobniej przewyższyły rezerwy brytyjskie. Według danych MFW na koniec lipca Wielka Brytania posiadała 310,3 ton złota i ilość ta pozostaje niezmienna od lat. Jeśli Brytyjczycy nie dokupili złota, to spadli w tej statystyce za Polskę.

– Jesteśmy poważnym bardzo partnerem i będziemy dalej to złoto kupować. Marzeniem jest, aby dojść do 20 proc. – przyznał prezes NBP Adam Glapiński na czwartkowej konferencji prasowej, w trakcie której omawiał powody, które zadecydowały o tym, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych (oraz wiele uwagi poświecił krytyce dziennikarzy i ekonomistów).

Czemu służą zakupy złota?

Rezerwy walutowe mają służyć przede wszystkim zapewnieniu stabilności finansowej gospodarki. Pieniądze są inwestowane w bezpieczne i płynne aktywa.

Złoto przynosi dochód: od początku tego roku na światowych rynkach podrożało o ponad 6 proc. Obecnie kosztuje nieco ponad 1,9 tys. dol. za uncję. Nie wszystkie główne metale radzą sobie tak samo dobrze: srebro potaniało o 2,2 proc. a platyna o 15 proc. Zwyżce cen złota sprzyja opinia, że kupowanie go jest sposobem na zabezpieczenie się przed inflacją.

