Tak głosowałaby branża beauty. PiS poza Sejmem

Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi firma Beauty Razem przeprowadziła sondaż, który powstał wśród polskich kosmetyczek, fryzjerek, stylistek paznokci i właścicieli salonów kosmetycznych.

Wybory branży beauty. PiS poza Sejmem

Wyniki mogą zaskakiwać. Zdecydowanym liderem jest Koalicja Obywatelska na którą chce głosować aż 55,8 proc. respondentów. Drugie miejsce, ale ze znacznie niższym poparciem zajęła Nowa Lewica (8,5 proc.), która nieznacznie wyprzedza Konfederację (8,4 proc.). Tuż za podium znalazła się Trzecia Droga (7,7 proc.). Niespodzianką jest fatalny wynik Prawa i Sprawiedliwości – 3,3 proc.. Gdyby zatem zależało to od branży beauty, partia rządząca w ogóle nie dostałaby się do Sejmu.

Podobne wyniki przynoszą dane powstałe w oparciu o deklaracje ankietowanych zdecydowanych wziąć udział w niedzielnych wyborach. Wygrywa Koalicja Obywatelska z poparciem 62,6 proc. badanych. Kolejne miejsca zajmują Nowa Lewica, Konfederacja i Trzecia Droga (odpowiednio 9,6 proc., 9,4 proc. i 8,6 proc.). Pod progiem ląduje natomiast Prawo i Sprawiedliwość (3,7 proc.).

KO z większością konstytucyjną

Twórcy badania zwracają uwagę, że przy takich wynikach Koalicja Obywatelska wprowadziłaby aż 320 posłów, dzięki czemu uzyskałaby samodzielną większość wystarczającą do odrzucenia prezydenckiego weta i zmiany Konstytucji. Niespełna 50 posłów miałyby Nowa Lewica i Konfederacja. Z kolei Trzecia Droga wprowadziłaby 44 reprezentantów.

Frekwencja wyniosłaby aż 98,4 proc.

Beauty Razem podaje, że ponad połowa uczestników sondażu (52,3 proc.) to samozatrudnieni w branży beauty, jedna trzecia (36,2 proc.) to pracodawcy, zaś co dziesiąty (11,5 proc.) to pracownik tej branży. Aż 94,3 proc. badanych to kobiety. Ponad 40 proc. ankietowanych to mieszkańcy miast do 150 tys. mieszkańców, niespełna 23 proc. miast powyżej 500 tys. mieszkańców, a blisko 16 proc. to mieszkańcy wsi.

Badanie w dniu 8.10.2023 przeprowadzono metodą CAWI na próbie 1169 respondentów.

