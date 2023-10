Inflacja na Węgrzech. Mocny spadek

Węgierski Centralny Urząd Statysyczny (KSH) podał, że inflacja CPI we wrześniu wyniosła w tym kraju 12,2 proc. rok do roku, wobec 16,4 proc. w sierpniu. Odczyt ten jest nieco niższy od oczekiwań rynkowych (12,5 proc.).

Inflacja na Węgrzech. Wciąż niechlubny lider

Choć jest to już ósmy miesiąc z rzędu spadek rocznej dynamiki CPI na Węgrzech, a jeszcze niedawno inflacja utrzymywała się w okolicach 20 proc., Budapeszt wciąż pozostaje niechlubnym liderem pod tym względem, jeśli chodzi o kraje unijne. Jak już informowaliśmy, według Eurostatu inflacja w sierpniu wyniosła na Węgrzech 14,2 proc. Po drugiej stronie jest Dania z odczytem na poziomie 2,3 proc. Niską inflacją mają również Hiszpania i Belgia (po 2,4 proc.). Średnia unijna to 5,9 proc.

Serwis Bankier.pl zwraca uwagę, że mocnemu spadkowi inflacji CPI na Węgrzech w ujęciu rocznym towarzyszył w minionym miesiącu zdecydowany przyrost cen w ujęciu miesięcznym. Węgierski CPI był we wrześniu o 0,4 proc. wyższy niż w sierpniu, kiedy to wzrósł o 0,7 proc., a w lipcu podniósł się o 0,3 proc. względem czerwca.

W poprzednim miesiącu ceny żywności były o 15,2 proc. wyższe niż przed rokiem, ale też o 0,2 proc. niższe niż w sierpniu. Silną deflację odnotowano za to w przypadku energii, która byłą o 14,6 proc. tańsza niż przed rokiem, ceny gazu spadły o 33,5 proc. w ujęciu rocznym, drewana opałowego o 18,7 proc., zaś energii elektrycznej o 3,2 proc. Portal przypomina jednak, że spadki te nastąpiły po potężnym wzroście cen w 2022 roku. Aż o 35,4 proc. były wyższe niż przed rokiem ceny paliw, co jest efektem administracyjnego zaniżania cen przy dystrybutorach, który na Węgrzech obowiązywał do grudnia zeszłego roku i został nagle zniesiony z powodu pojawienia się niedoborów.

Inflacja w Polsce

Przypomnijmy, że według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w Polsce wyniosła we wrześniu 8,2 proc., wobec 10,8 proc. w sierpniu. Ostateczne dane za poprzedni miesiąc poznamy w najbliższy piątek.

