PKB Polski. Rozczarowujące prognozy MFW

Z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook wynika, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył – z 1,2 proc. do 0,6 proc. – prognozę dynamiki PKB Polski w tym roku.

MFW podwyższa prognozę PKB na 2024 r.

Przypomnijmy, że zaprezentowana w lipcu prognoza 1,2 proc. była czterokrotnie wyższa od tej przedstawionej trzy miesiące wcześniej.

Pozytywną informacją jest natomiast podwyższenie prognozy dotyczącej przyszłorocznego PKB – z 2,2 proc. do 2,3 proc.

MFW przedstawił również prognozy dotyczące średniorocznej inflacji w 2023 i 2024 roku w Polsce. W tym roku ma ona wynieść 12 proc., zaś w roku przyszłym 6,4 proc.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie według MFW 1 proc. PKB w tym roku, zaś w 2024 roku zmniejszy się do 0,3 proc. PKB.

Prognozy dla Polski to część dużego opracowania dotyczącego globalnego wzrostu gospodarczego. Z szacunków MFW wynika, że w przeciwieństwie do Polski nie zmieniły się perspektywy na ten rok i dalej spodziewana jest 3-proc. zwyżka PKB. Jednocześnie eksperci minimalnie obniżyli przewidywany wzrost gospodarczy w przyszłym roku o 0,1 pkt proc. do 2,9 proc. To oznacza, że wzrost globalny pozostanie poniżej historycznej średniej.

– Pojawiają się jednak istotne rozbieżności. Spowolnienie jest bardziej wyraźne w gospodarkach zaawansowanych niż na rynkach wschodzących i rozwijających się. Wśród gospodarek rozwiniętych, Stany Zjednoczone zaskoczyły na plus, z odporną konsumpcją i inwestycjami, podczas gdy aktywność w strefie euro została zrewidowana w dół — podano w raporcie.

– Wiele gospodarek wschodzących okazało się dość odpornych i zaskoczyło na plus, z godnym uwagi wyjątkiem Chin, które borykają się z rosnącymi przeciwnościami wynikającymi z kryzysu na rynku nieruchomości i słabnącego zaufania — dodano.

Prognozy dla innych państw

MFW prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 2,1 proc. w tym roku i o 1,5 proc. w przyszłym. Z kolei prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 0,7 proc. w 2023 roku i o 1,2 proc. w roku przyszłym. W przypadku Niemiec prognozuje się spadek PKB w tym roku o 0,5 proc. i wzrost o 0,9 proc. w 2024 roku. Jeśli chodzi o Chiny, to przewidywany jest wzrost odpowiednio o 5 proc. i 4,2 proc.

Czytaj też:

Gospodarka Niemiec. Kolejne fatalne prognozyCzytaj też:

Wynagrodzenia wzrosną o 10 proc.? Tak prognozuje duża firma doradcza