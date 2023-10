Sasin o planach Krajowej Grupy Spożywczej. 1 mld zł dla jednego z regionów

Krajowa Grupa Spożywcza to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Powstała z przekształcenia w kwietniu zeszłego roku Krajowej Spółki Cukrowej. Posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym.

Sasin: Co najmniej 1 mld zł dla woj. lubelskiego

Wizytujący we wtorek województwo lubelskie, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że region ten będzie odgrywać strategiczną rolę w inwestycjach Polskiej Grupy Spożywczej i otrzyma co najmniej 1 mld zł.

– Województwo lubelskie odgrywa i będzie odgrywać strategiczną rolę w inwestycjach Polskiej Grupy Spożywczej, jako spichlerz Polski, jako to miejsce, gdzie przemysł spożywczy powinien rozwijać się najbardziej. Z zaplanowanych sześciu miliardów złotych inwestycji w ciągu najbliższych pięciu lat co najmniej jeden miliard złotych (…) trafi tutaj, w tym również do Krasnegostawu, do tutejszej cukrowni – powiedział Sasin podczas briefingu prasowego w Krasnymstawie.

Szef resortu aktywów państwowych zapowiedział, że inwestycje będą realizowane również m.in. w zakładach zbożowych w Krupem i cukrowni Werbkowice.

Minister o wymazaniu podziału na Polskę A i B

Sasin podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał całkowitego przedefiniowania polityki społecznej i gospodarczej państwa. Poprzednie rządy dbały przede wszystkim o wielkie aglomeracje miejskie, a mniejsze miasta i wsie szczególnie w Polsce wschodniej były niedoinwestowane i zapomniane. Tymczasem obecny rząd postawił na politykę zrównoważonego rozwoju i wymazania podziału na Polskę A i B.

– Śp. prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że ten fatalny podział na Polskę A i B musi zniknąć. W praktyce od 8 lat realizujemy testament polityczny śp. prezydenta. Temu służy wiele instrumentów, które zostały przez nasz rząd stworzone, jak program 500 plus, 13. i 14. emerytura. One mają służyć temu, aby wszyscy Polacy, również tutaj w tej części naszego kraju, odzyskali godność – powiedział minister aktywów państwowych.

Resort przypomina, że do województwa lubelskiego trafiło 5 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych, 1,5 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i prawie 500 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

