Nasz sondaż: Co 10. tankujący na stacji paliw kupował na zapas

Obawa przed podwyżką cen paliw po wyborach parlamentarnych skłoniła niektórych kierowców do kupowania paliw na zapas. W sondażu dla Wprost.pl do takich zakupów przyznał się co 10. tankujący.

Od kilku tygodni utrzymują się w Polsce niskie ceny paliw. Spowodowały one, że na krajowych stacjach mocno wzrósł popyt. Część kierowców, w obawie przed podwyżkami cen po wyborach parlamentarnych, zdecydowało się tankować na zapas. Pod koniec września Orlen zaapelował, by takich zapasów nie robić. – Zapraszamy wszystkich kierowców na stację Orlen, gdzie tak jak do tej pory mogą zatankować paliwo po atrakcyjnej cenie. Jednocześnie apelujemy o nie kupowanie paliwa na zapas, tak by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stacje na co dzień – powiedział Adam Kasprzyk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Orlenu, w nagraniu opublikowanym na platformie X. Niemal 10 proc. kierowców tankował na zapas Temat paliw pojawił się w badaniu przeprowadzonym dla naszej redakcji na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Blisko dwie trzecie uczestników badania (64 proc.) przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca tankowało paliwo na stacji benzynowej. Na pytanie: „Czy w ciągu ostatniego miesiąca kupiłeś na stacji Orlen paliwo na zapas, czyli więcej niż wchodzi do baku auta (np. do kanistra)", 9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 91 proc. deklaruje, że nie tankowało w ciągu ostatniego miesiąca na zapas. Ceny paliw nie wzrosną? Szef Orlenu Daniel Obajtek zapewnił kilka dni temu, że w najbliższych tygodniach ceny paliw w Polsce nie wzrosną. – W Orlenie na politykę cenową patrzymy długoterminowo. Stabilizacja cen opłaca się zarówno Orlenowi, bo zapewnia stabilną sprzedaż, ale także korzystnie wpływa na gospodarkę i sytuację klientów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, pragnę poinformować, że w najbliższych tygodniach nie przewidujemy wzrostu cen na stacjach paliw – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Obajtek. Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1082 osoby. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 6 — 8 października 2023 Metoda: CAWI. Czytaj też:

