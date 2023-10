Składki ZUS. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na znaczącą podwyżkę

W przyszłym roku przedsiębiorcy muszą liczyć się z kolejną podwyżką składek ZUS. Ma to związek z planowanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. W uchwalonym we wrześniu projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie w roku przyszłym wyniesie 7824 zł. Oznacza to wzrost o 12,8 proc. w stosunku do tego roku.

Składki ZUS. Ile zapłacą przedsiębiorcy w 2024 r?

Przypomnijmy, że wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym wyniesie ona 4694,40 zł i właśnie od tej kwoty liczona będzie składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na składka Fundusz (składka zdrotowna naliczna jest osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). Z wyliczeń serwisu pit.pl wynika, że wysokość poszczególnych składek będzie następująca:

składka emerytalna 916,35 zł,



składka rentowa 375,55 zł,



składka chorobowa 115,01 zł,



składka wypadkowa 78,40 zł,



składka na Fundusz Pracy 115,01 zł.



Składki ZUS na 2024 rok wyniosą w sumie 1600,27 zł, podczas gdy w tym roku jest to 1418,48 zł. Oznacza to wzrost o 181,79 zł miesięcznie.

Jakie koszty po doliczeniu składki zdrowotnej?

TVN24 Biznes przypomina, że składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym wyniesie co najmniej 381,78 zł. Oznacza to, że te dwie grupy przedsiębiorców zapłacą łącznie minimum 1982,05 zł składek ZUS miesięcznie. Rocznie to obciążenie nie będzie więc niższe niż 23 784,60 zł.

– Warto zaznaczyć, że takie daniny zapłacą nawet te firmy, które w 2024 roku będą miały kłopoty, na przykład osiągną niski dochód albo wręcz będą miały stratę – podkreśla Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym poznają wysokość składki zdrowotnej dopiero na początku przyszłego roku. Podstawa składki dla tej grupy podatników ustalana jest bowiem na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Przyjmując jego prognozowaną wartość na poziomie 7400 zł, składki dla ryczałtowców wynosiłyby w zależności od przychodu rocznego:

do 60 tys. – 399,60 zł miesięcznie;



pomiędzy 60 tys. a 300 tys. – 666 zł miesięcznie;



powyżej 300 tys. – 1198,80 zł miesięcznie.



Sumując te prognozowane kwoty ze składkami dużego ZUS, widzimy, że łączne miesięczne obciążenie wyniesie pomiędzy ok. 2000 zł a 2800 zł.

