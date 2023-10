Największe przejęcie w historii. Microsoft kupuje Activision Blizzard

Microsoft po długich miesiącach sporów, w końcu przekonał Federalną Komisją Handlu w USA, a także regulatorów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Firma musiała pójść na szereg ustępstw, aby dostać zezwolenia na przejęcie przez instytucje antymonopolowe.

Unia Europejska dała zielone światło

W połowie czerwca Komisja Europejska zgodziła się na przeprowadzenie transakcji na zawrotną kwotę 69 miliardów dolarów, za które Microsoft ma zamiar przejąć Activision Blizzard. Technologiczny gigant musiał się jednak zgodzić na kilka warunków europejskich organów antymonopolowych.

Po pierwsze, koncern musiał obiecać, że wszystkie gry, które będą tworzone przez studio, będą dostępne jednocześnie na wszystkich platformach, także tych konkurencyjnych. KE chce w ten sposób zapobiec monopolistycznym praktykom, które są powszechne w branży gier wideo, gdy producenci udostępniają swoje gry wyłącznie konkretnym dystrybutorom. Kończy się to tym, że gracze mają dostęp do danej produkcji np. wyłącznie na konsoli Xbox, czyli platformie Epic.

Sąd odrzucił skargę FTC

Nieco trudniej było w Stanach Zjednoczonych. Microsoft musiał czekać na decyzję sądu. Sąd federalny USA odrzucił próbę zatrzymania ogromnej transakcji na rynku gier wideo. Microsoft wygrał bitwę z Federalną Komisją Handlu.

Sędzią Jacqueline Scott Corley uznała, że amerykański regulator FTC nie przedstawił wystarczających mocnych dowodów na potencjalne zmniejszenie konkurencji na rynku gier wideo, by zablokować przejęcie. „Wręcz przeciwnie, zebrany materiał dowodowy sugeruje, że więcej konsumentów będzie miało dostęp do serii Call of Duty i innej zawartości marki Activision” – pisze sędzia w uzasadnieniu wyroku.

Microsoft kupuje Activision Blizzard

13 października Microsoft potwierdził, że w końcu udało się dopiąć rekordową transakcję na rynku gier komputerowych. Za 69 miliardów dolarów w ręce studia trafi Activision Blizzard.

– Zawsze mówiłem, że jestem głęboko zaangażowany, aby pomóc w transakcji. Nie mogę się doczekać wspólnej pracy nad płynną integracją dla naszych zespołów i graczy – powiedział prezes Activision Blizzard Phil Spencer.

