Jak płacimy w internecie? Zdecydowany faworyt

O szczegółach badania raportu operatora płatności Tpay pt. „Jak Polacy kupują online 2023. Roz_ważny konsument w niepewnych czasach" pisze serwis wiadomoscihandlowe.pl. Twórcy badania podkreślają, że wyraźnie widać, że z roku na rok wśród kupujących online rośnie zarówno świadomość, jak i ich wymagania wobec płatności elektronicznych. Na przestrzeni trzech edycji badania Tpay (2023, 2022 oraz 2020 r.) odsetek osób, które przed dokonaniem zakupów online sprawdzają metody płatności dostępne w sklepie internetowym, wzrósł o 5 pkt proc. Obecnie czyni to 81 proc. respondentów, podczas gdy przed rokiem było to 77 proc., a w roku 2020 76 proc.

Płatności w internecie. Blik liderem

Z badania wynika, że przeważająca część kupujących w sieci korzysta przede wszystkim z Blika (70 proc.). To wzrost o 9 pkt proc. względem zeszłego roku i aż o 11 pkt proc. w stosunku do 2020 roku. Na drugim miejscu znalazł się szybki przelew, który wskazało 23 proc. ankietowanych. W tym wypadku nastąpił spadek o 7 pkt proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania i o 4 pkt proc. względem debiutanckiej edycji badania. Podium zamyka płatność kartą z wynikiem 19 proc. W tym wypadku również nastąpił spadek, tyle, że o 4 pkt proc. w stosunku do 2022 roku i o 6 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Blikiem Polacy najchętniej płacą przy zamawianiu subskrypcji serwisów (59 proc.) jak również za wynajem hulajnogi, skutera czy roweru (58 proc.). Szybki przelew cieszy się szczególnym powodzeniem przy zamawianiu subskrypcji oraz kupnie biletów na wydarzenia kulturalne (po 14 proc.). Z kolei płatność kartą, jako preferowaną metodę płatności wskazywano przy obstawianiu zakładów bukmacherskich (26 proc.).

Portfel elektroniczny zyskuje popularność

Autorzy badania zwracają uwagę, że rosnącym zainteresowaniem cieszą się portfele elektroniczne, za pomocą których płatność preferuje już co czwarty polski internauta (26 proc., wzrost aż o 9 pkt proc. względem ubiegłego roku.

– Internauci chcą mieć wybór podczas finalizowania zamówienia – dobrać metodę płatności do produktu włożonego do koszyka czy wybrać ulubioną metodę płatności. Nie mając takiej możliwości, istnieje duże prawdopodobieństwo, że porzucą swój koszyk zakupowy – komentuje Dawid Cichy, Head of Sales w Tpay.

– Coraz szerszy wachlarz metod płatności wychodzi naprzeciw e-konsumentom, pozwalając im płacić dokładnie w taki sposób, jaki lubią najbardziej. Klientocentryczność to trend od lat widoczny w e-commerce, a jego niezbędnym elementem jest zadbanie o każdą grupę kupujących. Zwyczaje zakupowe różnią się w zależności od segmentu rynku, ale i – przede wszystkim – od profilu klienta – dodaje.

