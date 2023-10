MFW ostrzega banki centralne. Chodzi o stopy procentowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w piątkowym wpisie na blogu poświęconym perspektywom gospodarczym ostrzega banki centralne przed zbyt wczesnymi obniżkami stóp procentowych w Europie. – To jeszcze nie czas – przekonuje MFW.

MFW przestrzega przed obniżką stóp procentowych

W ocenie MFW, w walce z inflacją lepiej pójść za daleko z podwyżkami stóp procentowych, niż obniżyć je zbyt wcześnie. Fundusz przekonuje, że zacieśnianie polityki monetarnej zaczyna przynosić oczekiwane skutki, gdyż inflacja hamuje i jest obecnie na poziomach wyraźnie niższych niż przed rokiem. Sprowadzenie jej do celu nadal pozostaje pilną kwestią.

MFW – jak podaje Money.pl – ostrzega, że długotrwała wysoka inflacja oznaczałaby wysokie stopy procentowe, które zaszkodziłby prywatnym i publicznym inwestycjom, co skutkowałoby wyhamowanie wzrostu gospodarczego.

Według MFW decydenci fiskalni mogą i powinni pomóc w walce z wysoką inflacją poprzez zmniejszanie deficytów budżetowych w celu odbudowy lub utrzymania buforów fiskalnych. Przedwczesne obniżki stóp będą więcej kosztować niż obecne zacieśnienie polityki monetarnej. – Byłby to błąd, którego Europa może i musi unikać —podkreśla MFW.

Przypomnijmy, że we wrześniu w Polsce rozpoczął się w Polsce cykl obniżek procentowych. W poprzednim miesiącu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka od maja 2020 roku. Na początku października RPP dokonała natomiast obniżki o 25 punktów bazowych, co oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch posiedzeń gremium, obniżono stopy procentowe łącznie o 100 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75 proc.

