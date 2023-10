Gospodarcze twarze PiS na Wiejskiej. Semeniuk debiutuje, Emilewicz odchodzi

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przedstawiła dziś oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Swoich sił w tegorocznych wyborach próbowały m.in. osoby, które w ostatnich latach zajmowały się w rządzie kwestiami gospodarczymi pracując w resortach finansów, aktywów państwowych czy rozwoju. Nie wszystkim się udało.

Emilewicz wielką przegraną

Wielką przegraną jest Jadwiga Emilewicz dla której miniona kadencja to był swoisty rollercoaster – od politycznego szczytu, przez polityczny niebyt, po powrót na istotne stanowisko. W październiku 2019 roku Emilewicz zadebiutowała w Sejmie (uzyskała mandat w okręgu poznańskim, otrzymując blisko 45 tys. głosów) i objęła w rządzie Mateusza Morawieckiego stanowisko ministra rozwoju. Gdy pół roku później z rządu odchodzi lider Porozumienia Jarosław Gowin, zastępuje go w roli wicepremiera. W październiku 2020 roku na skutek konfliktu z Gowinem jest już poza Porozumieniem i poza rządem (wraca do niego – jak się okaże na krótko – Gowin). Emilewicz zostaje bezpartyjną posłanką w klubie PiS, znika z czołówek gazet i portali internetowych. Wraca dopiero w maju br., obejmując stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. W tegorocznych wyborach uzyskuje ponad 26 tys. głosów, co daje jej w okręgu poznańskim trzeci wynik. Na uzyskanie reelekcji w Sejmie to za mało.

Kogo spośród gospodarczych twarzy rządu PiS na Wiejskiej zobaczymy? Mandat wywalczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który startował z okręgu nr 24 (woj. podlaskie). Byłego premiera poparło blisko 60 tys. głosujących.

Znacznie więcej, bo prawie 110 tys. głosów uzyskała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która z powodzeniem ubiegała się o mandat poselski w okręgu nr 36 (woj. wielkopolskie).

Powody do satysfakcji ma też startujący z okręgu nr 9 (Łódź) minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zdobył mandat poselski, uzyskując ponad 45 tys. głosów i „przeskakując" startującego z pierwszego miejsca ministra spraw zagranicznych (Zbigniew Rau otrzymał ponad 32 tys. głosów).

Podobne poparcie uzyskał wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, który startował z okręgu nr 26 (woj. pomorskie). Zdobył ponad 47 tys. głosów.

Semeniuk-Patkowska debiutuje

Kolejną kadencję w Sejmie spędzi wiceminister finansów Artur Soboń. Startując z okręgu nr 6 (woj. lubelskie) zdobył ponad 32 tys. głosów. Zadebiutuje w nim natomiast wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska, a zarazem Pełnomocniczka Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zdobyła ona niemal 15 tys. głosów, startując z okręgu 35 (warmińsko-mazurskie).

