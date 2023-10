Powyborczej euforii już nie ma. „Czerwona" środa na GPW

Dzisiejsze notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie przebiegały pod znakiem spadków. Na zamknięciu środowych notowań indeks WIG20 spadł o 1,12 proc., do 2094,62 pkt, mWIG40 zniżkował o 1,21 proc., do 5225,56 pkt, sWIG80 stracił 0,43 proc. i wyniósł 21 032,68 pkt, zaś WIG spadł o 1,05 proc., do 70 474,84 pkt.

Spadek WIG20 przez sektor finansowy

W przypadku indeksu WIG20 spadki nastąpiły, głównie za sprawą sektora finansowego. Akcje Pekao staniały o 3,13 proc., PKO BP o 2,97 proc., Santandera o 2,37 proc. PZU zostało przecenione o 1,98 proc., natomiast Alior Bank stracił 1,42 proc. Akcje mBanku były notowane 0,87 proc. poniżej wtorkowego zamknięcia. Bank Millennium, zaliczany do indeksu mWIG40, spadł o 2,35 proc. W efekcie, wskaźnik WIG-Banki zniżkował o 2,38 proc.

Liderem spadków wśród blue chipów było Pepco, którego akcje potaniały o 7,53 proc. Tymczasem jeszcze we wtorek spółka wzrosła na zamknięciu o 6,76 proc., a przez ostatni tydzień papiery spółki zyskały ok. 21,5 proc. O 4,24 proc. zniżkowały dziś również akcje Asseco Poland.

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 było JSW (+3,62 proc.), wzrósł także, o 1,25 proc., kurs akcji KGHM. Wzrost zanotowały również papiery zaliczanej do indeksu mWIG40 Bogdanki (+0,9 proc.). Dzięki pozytywnym notowaniom spółek wydobywczych, indeks WIG-Górnictwo zyskał 1,48 proc. i był najsilniejszym wskaźnikiem wśród branżowych indeksów. Wśród blue chipów, zwyżki z ostatnich dni kontynuowały papiery PGE (+1,61 proc.), Dino (+0,73 proc.) i LPP (+0,31 proc.).

Wśród wzrostowych spółek z indeksu WIG Energetyka liderem były akcje Columbusa (zdrożały o ponad 4,87 proc.).

Stabilny pozostawał dziś kurs Orlenu, który podlegał w ostatnich dniach wahaniom. W poniedziałek – na fali powyborczej euforii – kurs koncernu wzrósł o 8,53 proc., ale już we wtorek jego akcje zakończyły sesję spadkiem o 1,42 proc. Dzisiejsze notowania były zbliżone do tych z wtorkowego zamknięcia. Na zakończeniu sesji kurs spadł natomiast o 0,08 proc.

Najsłabszą spółką na GPW było dziś Rafako, które odnotowało spadek aż o 18,22 proc. Tak znaczący spadek kursu nastąpił po tym jak spółka poinformowała o podjęciu uchwały ws. rozważenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Uchwała – jak zaznaczono – nie jest jednak równoznaczna z samym złożeniem takiego wniosku. Zarząd spółki wyznaczył katalog okoliczności, które będą miały kluczowe znaczenie w ostatecznym podejmowaniu decyzji w kwestii jej upadłości bądź odstąpienia od takiego wniosku.

