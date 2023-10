Morawiecki porównuje obecną sytuację budżetową do tej sprzed 8 lat. „Dochody wzrosły o ponad 100 proc."

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. budżetu państwa. Szef rządu podkreśla, że budżet obecnej ekipy "jest w znacznie lepszym stanie" niż pod koniec rządów koalicji PO-PSL w 2015 roku.

Morawiecki: Dochody budżetowe od 2015 r. wzrosły o ponad 100 proc.

Morawiecki podkreśla, że od 2015 roku "dochody budżetowe wzrosły o ponad 100 proc." (z 290 mld zł w 2015 r., do prawie 595 mld zł w 2023 r.) i to – jak wskazał premier – przy obniżce podatków: PIT z 18 na 12 proc., CIT dla MŚP z 19 na 9 proc., wzroście kwoty wolnej z 3000 do 30 000 zł oraz wielu innych ulgach dla polskich rodzin.

– Pokrywamy wydatki wszystkich programów społecznych i jednocześnie przeznaczamy olbrzymie środki na bezpieczeństwo. Budżet na obronność Polski również wzrósł do ponad 4 proc. PKB – podkreśla na Facebooku premier.

Morawiecki podkreśla również, że obecna ekipa wyprowadziła finanse publiczne „z wielkiego kryzysu odziedziczonego po naszych poprzednikach". Następnie – jak napisał premier – „przeprowadziliśmy Polskę przez serię kryzysów, chroniąc Polaków kolejnymi programami tarcz". Szef rządu zwrócił również uwagę, że stopa bezrobocia na poziomie 5 proc., to najniższe bezrobocie w historii III RP.

– Umiemy rządzić, jesteśmy odpowiedzialni i skuteczni. Zależy nam na stabilnym budżecie i dobrych perspektywach gospodarczych na przyszłość. Liczby pokazują prawdę. Jeśli ktoś mówi inaczej, to chce się wyłgać z obietnic wyborczych, albo pozabierać część programów społecznych i środki na inwestycje w Polsce lokalnej – podsumował premier.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef rządu wskazywał, że budżet jest w znacznie lepszym stanie, niż można byłoby sobie wyobrazić z powodu pandemii, kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie. Według niego, strategia „niektórych odłamów opozycji" to „okłamać Polaków, że stan finansów publicznych jest niedobry".

