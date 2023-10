Dino wkracza do internetu. Do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie

Prezes Dino Tomasz Biernacki to najbogatszy Polak według rankingu „Wprost". Znalazł się na pierwszym miejscu w naszym tegorocznym zestawieniu, z majątkiem wycenianym na 15,3 mld zł. Biznes rośnie, czego dowodzi fakt, że placówek Dino z roku na rok przybywa, jeszcze we wrześniu zeszłego roku było ich nieco ponad 2000, dziś jest już ich ok. 2340.

Dino chce przejąć drogerię

Spółka planuje rozszerzenie swojej działalności. Okazuje się, że Dino chce przejąć kontrolę nad drogerią internetową eZebra.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował dziś, że 19 października otrzymał wniosek w tej sprawie.

– Zgłoszony zamiar koncentracji polega na przejęciu przez „DINO POLSKA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie („Dino”) kontroli nad eZebra.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („eZebra”) oraz spółkami zależnymi eZebra: 3BOOM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie; oraz JTG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – czytamy w komunikacie UOKiK.

TVN24 Biznes przypomina, że przed tygodniem spółka Dino poinformowała o decyzji o przejęciu 75 proc. udziałów w drogerii internetowej eZebra.pl. Zarząd Dino 17 października br. zawarł ze spółką eZebra.pl oraz jej wspólnikami przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów i umowę wspólników.

– Na mocy umowy, w wyniku nabycia istniejących udziałów od założycieli oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego eZebra i objęciu nowoutworzonych udziałów przez spółkę, spółka stanie się docelowo właścicielem 75 proc. udziałów eZebra – podano w komunikacie giełdowym.

Spółka Dino informowała, że jej zamiarem jest współdziałanie z założycielami i kadrą menadżerską eZebra „w celu dalszego rozwoju działalności drogerii eZebra.pl i wspólnego budowania kompetencji w obszarze e-commerce". Zapowiedziano też, że założyciele „pozostaną w Zarządzie eZebra nadzorując realizację dotychczasowej strategii rozwoju". Zastrzeżono, że transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem m.in. uzyskania do 31 marca 2024 roku zgody szefa UOKiK na nabycie udziałów.

– Cena za udziały wyniesie około 61 mln PLN, z czego 11,5 mln zł zasili eZebra jako wkład z tytułu objęcia przez spółkę nowych udziałów w kapitale zakładowym eZebra i wesprze jej dalszy rozwój, a kwota około 49,5 mln zł będzie stanowić zapłatę za istniejące udziały odkupywane przez spółkę od założycieli – podano w komunikacie.

eZebra jest drogerią internetową działająca na rynku polskim. Działalność prowadzona jest w tradycyjnym modelu handlowym, w oparciu o wynajmowany magazyn, z którego towary, uprzednio zakupione od producentów, są wysyłane do klientów detalicznych składających zamówienia na stronie internetowej eZebra.

