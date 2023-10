Cuda na rynku mieszkań na wynajem. To się dzieje naprawdę: ceny spadają

Ceny nieruchomości przebijają kolejne psychologiczne granice. We wrześniu 2022 r. średnia stawka za metr kwadratowy wynosiła 8 986 zł. We wrześniu tego roku było to już 10 tys. 59 zł/m kw., czyli o 16 proc. więcej. W Warszawie za jeden metr kw. trzeba zapłacić nawet 16 830 zł. Do pułapu 15 tys. zł zbliża się Gdańsk (14 tys. 483 zł). W Poznaniu cena metra kwadratowego przekracza 10 tys. zł. W Krakowie w ciągu roku ceny wzrosły aż o 28 proc. Średnio za metr kwadratowy trzeba zapłacić 15 794 zł.

Czy ceny nieruchomości zaczną spadać?

Niewiele mniej jest w Rzeszowie (9 092 zł) oraz Białymstoku (9 015 zł).

Nie ma podstaw, by zakładać, że w najbliższym czasie ceny zaczną spadać. Wprawdzie jest szansa na delikatny spadek, gdy na rynek trafi więcej lokali (w ostatnich dwóch latach deweloperzy bardzo ograniczyli działania, stąd mieszkań jest mniej niż chętnych, by je kupić), ale po pierwsze, nastąpi to najwcześniej za półtora roku, a po drugie – nie wiadomo, co w kraju i za granicą zdarzy się przez tych kilkanaście miesięcy i jaki wpływ będzie to miało na rynek. Ponadto rosną ceny materiałów budowlanych.

Najem. Więcej mieszkań trafiło na rynek

Nie na każdym froncie sytuacja jest tak trudna. „Puls Biznesu” informuje, że spadają ceny najmu, co jest zasługą sporej liczby mieszkań, które w ostatnich tygodniach trafiły na rynek. Dziennik ustalił, że na koniec września liczba ofert wynajmu w serwisie Otodom była o 10 proc. wyższa niż pod koniec sierpnia i aż o 53 proc. wyższa rok do roku. Wynajmujący dodali we wrześniu prawie 20 tys. nowych ofert i reaktywowali 5,7 tys. – najwięcej od początku 2022 r. We Wrocławiu i Poznaniu pula dostępnych lokali wzrosła o ponad 20 proc., a w Trójmieście – o blisko 30 proc.

Na korzyśc najemców działa tez kalendarz. Na rynek w Krakowie czy Trójmieście trafiły mieszkania, które przez kilka ostatnich miesięcy były wynajmowane turystom na krótki czas. Po sezonie wielu właścicieli chce znaleźć stałych najemców, a z początkiem sezonu wakacyjnego ponownie zaoferować mieszkania na krótkie pobyty turystyczne.

Deweloperzy ruszyli do pracy

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. nakręcił sprzedaż mieszkań. Według danych spółek giełdowych, w niektórych przypadkach są to wzrosty o kilkaset procent. W trzecim kwartale tego roku najwięcej lokali sprzedał Dom Development, który jako jedyny przekroczył 1000 sztuk (1081). To wzrost w porównaniu z minionym kwartałem o 16 proc. Na drugim miejscu uplasował się Atal z wynikiem 760 mieszkań (wzrost o 3 proc.). Na trzecim jest Victoria Dom. Spółka sprzedała 736 lokali, co daje wzrost o 42 proc.