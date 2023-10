Kaczyński o przywróceniu niedziel handlowych. „Lobby zagranicznych..."

W marcu minęło pięć lat od wprowadzenia ustawy ws. zakazu handlu w niedzielę. Początkowo mieliśmy do czynienia z ograniczeniem handlu w ostatnim dniu tygodnia – od marca do grudnia 2018 roku zakupy można było zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a w 2019 roku już tylko w ostatnią. Od 2020 roku mamy zaledwie siedem niedziel handlowych w ciągu roku. Przypadają one w ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Nowy rząd zniesienie zakaz handlu w niedzielę?

W związku możliwym przejęciem władzy przez dotychczasową opozycję pojawiły się pytania, czy możliwy jest powrót do zasad sprzed marca 2018 roku, czyli do przywrócenia niedziel handlowych. Taki pomysł forsowała bowiem w kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska. – Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne – zapowiedziała Koalicja Obywatelska w ramach ogłoszonych na początku września „100 konkretów na 100 dni".

Liberalizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę chce również Trzecia Droga, czyli prawdopodobny koalicjant KO.

Do możliwych zmian w tym zakresie odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej szef partii rządzącej podkreślił, że „zakaz handlu w niedziele to rozwiązanie jakie wprowadziliśmy w porozumieniu ze środowiskami ludzi pracy". – W wielu krajach europejskich standardem jest to, że niedziela, zwłaszcza w sklepach wielkopowierzchniowych jest dniem wolnym od pracy – powiedział Kaczyński.

– Z jednej strony to dobry czas na odpoczynek i dzień, który można spędzić z rodziną, ale to także szansa dla wielu małych rodzinnych, czy osiedlowych sklepików, które przecież tym zakazem nie były objęte, a wręcz dzięki niemu korzystały, zwiększając swoje obroty. Podobnie zresztą jest m.in.: z różnego rodzaju miejscami kultury: teatrami, kinami, czy kawiarniami, które to stały się dla wielu naszych obywateli miejscem rodzinnie spędzonej niedzieli – dodał.

„Lobby dużych zagranicznych firm"

Zapowiedzi zniesienia zakazu handlu w niedzielę, to zdaniem lidera PiS „lobby dużych zagranicznych, niemieckich, francuskich firm, marketów i sieci handlowych". – Takie plany to kolejny dowód na to, że Tusk ma zostać w Polsce premierem po to, aby realizować interesy zagranicznych podmiotów – stwierdził były premier.

