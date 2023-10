4-dniowy tydzień pracy w Niemczech. Rośnie zainteresowanie firm

We wrześniu globlana firma doradztwa biznesowego 4 Day Week Global poinformowała o uruchomieniu pilotażowego projektu mającego na celu przetestowanie 4-dniowego tygodnia pracy w Niemczech. W półrocznym pilotażu, który ruszy w lutym przyszłego roku mogą wziąć udział niemieckie firmy. Okazuje się, że zainteresowanie przedsiębiorstw eksperymentem jest bardzo duże.

4-dniowy tydzień pracy w Niemczech. Zgłaszają się różne firmy

Jak poinformowała agencja doradcza Intraprenör, która koordynuje projekt, od rozpoczęcia projektu 33 z 50 przedsiębiorstw z różnych branż zdecydowało się na wzięcie udziału w badaniu. Jak podaje "Rzeczpospolita" są wśród nich firmy m.in. z branży IT, handlu, badań czy budownictwa. Z jednej strony są to małe firmy zatrudniające do 9 pracowników, z drugiej firmy duże zatrudniające powyżej 249 pracowników.

Biorące udział w projekcie przedsiębiorstwa skrócą czas pracy z pięciu do czterech dni przy tym samym wynagrodzeniu przez sześć miesięcy.

Gazeta przypomina, że podobne badania przeprowadzono już w innych krajach. W Wielkiej Brytanii 61 firm wzięło udział w projekcie pilotażowym, a 56 z nich oświadczyło, że po zakończeniu fazy testowej będzie kontynuować czterodniowy tydzień.

4-dniowy tydzień pracy w Polsce?

Pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce zapowiedział ponad rok temu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W okresie kampanii wyborczej politycy największej partii opozycyjnej mówili jednak o tym pomyśle niewiele, w związku z czym pojawiły się wątpliwości, czy jest on aktualny. Owe wątpliwości rozwiał niedawno rzecznik PO Jan Grabiec.

– Nie (czy wycofujecie się z obietnicy pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy). Powiedział o tym Donald Tusk, że taki pilotaż jest potrzebny. Podtrzymujemy oczywiście to zdanie – powiedział w Radiu Zet Grabiec.

