Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? To jeden ze 100 konkretów KO

W przededniu Wszystkich Świętych szczególnego znaczenia nabiera kwestia zasiłku pogrzebowego. Od ponad dekady wynosi on 4000 zł, co jest zbyt niską kwotą na pokrycie wszystkich kosztów pochówku. O podniesieniu świadczenia mówi się od lat, ale przełomu w tej sprawie nie ma. Czy nastąpi on po ukształtowaniu się nowego rządu?

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 6450 zł? Według branży potrzeba więcej

Podwyżkę zasiłku obiecywała w kampanii Koalicja Obywatelska w ramach ogłoszonych na początku września „100 konkretów na 100 dni". – Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc. płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000 zł – zapowiadała KO.

Według przedstawicieli branży funeralnej, kwota zasiłku pogrzebowego powinna być jeszcze wyższa. – Uwzględniając obecne okoliczności, a więc m.in. wciąż dwucyfrową inflację, a także konieczność zapewnienia pochówku na właściwym poziomie, stoimy na stanowisku, że, aby kwota zasiłku wystarczyła na sfinansowanie wszystkich czynności pogrzebowych, należałoby zagwarantować podwyższenie jej do co najmniej 8 tysięcy – mówił w czerwcu br. Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, cytowany przez Money.pl.

Inflacja wynosiła wówczas 11,5 proc.

Niespełniona obietnica

O wzroście zasiłku pogrzebowego, mówili przed wyborami również politycy partii wciąż rządzącej. Konkretną obietnicę w tej sprawie złożył w lipcu na antenie Telewizji Trwam minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Myślę, że jeszcze przed wyborami postaramy się – mówię o zasiłku pogrzebowym – tę niesprawiedliwość zlikwidować. Niesprawiedliwość, która powstała w wyniku decyzji naszych poprzedników – powiedział szef resortu aktywów państwowych.

Gdy kilka tygodni temu „Rzeczpospolita" zwróciła się do ministerstwa z pytaniem, czy w związku z zapowiedziami ministra znane są już szczegóły modyfikacji zasiłku, departament komunikacji resortu wskazał, że kwestie związane z tym świadczeniem są poza właściwością ministerstwa, a Sasin wypowiadał się w tej sprawie jako poseł. Kwestia zasiłku pogrzebowego jest właściwością Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Te z kolei, w odpowiedzi na niedawną interpelację grupy posłów Polska 2050 podkreśliło, że trwają szczegółowe analizy możliwości zmiany wysokości świadczenia.

