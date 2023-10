Diesel za 7 zł? Według ekspertów to kwestia dwóch tygodni

Obecnie średni krajowy poziom cen oleju napędowego i benzyny Pb95 to odpowiednio 6,33 zł/l i 6,27 zł/l. W skali tygodnia benzyna podrożała średnio 16 gr./l, natomiast diesel 14 gr./l. Według ekspertów Reflex, średnia krajowa cena popularnej „95" i diesla na koniec tego tygodnia może wzrosnąć do 6,50-6,60 zł/l. W perspektywie najbliższych dwóch tygodni ceny diesla zbliżą się do średniego poziomu ok. 7 zł.

Diesel zbliża się do 7 zł

– Wzrosty cen paliw w kraju powinny być kontynuowane w pierwszej połowie listopada. W perspektywie dwóch najbliższych tygodni ceny diesla najprawdopodobniej zbliżą się do średniego poziomu około 6,99-7,09 zł/l natomiast benzyny Pb95 osiągną poziom 6,60-6,70 zł/l. – prognozuje Rafał Zywert z Ośrodka Reflex.

Ekspert zwraca uwagę, że w dalszym ciągu za paliwa płacimy mniej niż przed rokiem. W końcówce października zeszłego roku średnia cena benzyny Pb95 w Polsce wynosiła 6,82 zł/l, natomiast diesla 8,03 zł/l.

Z danych przytoczonych przez Reflex wynika, że średnie ceny Pb95 i diesla w Unii Europejskiej na dzień 23 października to odpowiednio 7,49 zł/l i 7,67 zł/l.

– Ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 90 USD/bbl. Ropa Brent jest około 2 USD/bbl tańsza niż przed tygodniem. Wojna na Bliskim Wschodzie jeszcze nie ma wpływu na produkcję i dostawy ropy z regionu, w związku z czym na rynku obserwujemy niewielką redukcję premii za ryzyko geopolityczne. Sytuacja jest jednak dynamiczna – podkreśla Zywert.

