Wskaźnik Rynku Pracy bez zmian. Eksperci obawiają się wiosny

Wskaźnik Rynku Pracy w październiku wyniósł 67,7 pkt. względem 67,7 pkt. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik Rynku Pracy bez zmian. Obawy przed wiosną

– Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w październiku br. nie uległ istotnej zmianie w porównaniu do wartości sprzed miesiąca. To tendencja, którą obserwujemy od co najmniej roku – podkreśla w komunikacie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). – Towarzyszy jej zmniejszona kreacja nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym relatywnie małym napływie nowych bezrobotnych – dodano.

BIEC podkreśla, że przedsiębiorcy starają się utrzymać status quo w kwestii wielkości zatrudnienia, zdając sobie sprawę z trudności w znalezieniu nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W ich ocenie problemy braku rąk do pracy mogą nasilić się na wiosnę przyszłego roku, kiedy ruszy pełną parą budownictwo pobudzone nadzwyczajnym popytem na mieszkania.

W komunikacie przypomniano, że od czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego, niewyrównana sezonowo, nie zmienia się i wynosi 5 proc. – Aktualnie cztery składowe wskaźnika WRP działają w kierunku jego spadku, co oznacza możliwość spadku bezrobocia; przy czym wartości tylko jednego czynnika można uznać za istotne. Pozostałe trzy składowe działają w kierunku ewentualnego wzrostu stopy bezrobocia – podaje BIEC.

Bezrobocie nie wzrośnie?

W dalszej części komunikatu podkreślono, że negatywne informacje płynące z rynku pracy dotyczą w znacznym stopniu zmniejszonego popytu, co związane jest z „utrzymującą się od dłuższego czasu niepewnością oraz z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej". – Dane nie wskazują natomiast by przekładała się ta sytuacja, przynajmniej na razie, na zmianę wielkości bezrobocia – podkreśla BIEC.

Czytaj też:

Mobilny robot zrewolucjonizuje branżę budowlaną. „Nadchodzi budowlanka Next Generation”Czytaj też:

Początek końca rynku pracownika? Niepokojące sygnały od pracodawców