Ile wynosi majątek Igi Świątek? Kwota robi wrażenie, ale jest jeden haczyk

21,51 mln dolarów – taką kwotę z nagród zgromadziła do tej pory w swojej profesjonalnej karierze Iga Świątek. W przeliczeniu na złote wychodzi ok. 90,5 mln zł. Kwota robi wrażenie, ale trzeba pamiętać, że znaczną jej część zjadają podatki. W jednym z wywiadów tata Igi Świątek żalił się, że zarobki córki należałoby pomniejszyć o jakieś 40 proc., bo tyle średnio odchodzi na rzecz urzędów skarbowych. Biorąc to pod uwagę, z kwoty 90,5 mln zł zostaje więc nieco ponad 54 mln zł.

Ile Świątek zarabia na reklamach

Ale wpływy z nagród to nie jedyne dochody drugiej rakiety świata. Dodać należy też pieniądze z intratnych kontraktów reklamowych.