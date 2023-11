Stopy procentowe w USA bez zmian. Na obniżkę nie ma co liczyć?

Rezerwa Federalna zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie, co oznacza, że pozostały one w przedziale 5,25-5,50 proc., najwyższym od 22 lat. To decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku. Wcześniej Fed wykonał taki ruch we wrześniu i w czerwcu. Ostatni raz stopy procentowe w USA wzrosły w lipcu – o 25 pkt. bazowych do obecnego poziomu 5,25 a 5,50 proc.

Obniżki stóp procentowych w USA nie będzie?

Prezes Fed Jerome Powell zadeklarował, że na razie nie ma mowy o obniżce stóp procentowych. – Komitet w ogóle nie myśli obecnie o obniżkach stóp procentowych. Nie mówimy o obniżkach stóp procentowych. Nadal bardzo koncentrujemy się na pierwszym pytaniu, czyli czy osiągnęliśmy wystarczająco restrykcyjne stanowisko w polityce pieniężnej, aby z czasem trwale obniżyć inflację do 2 proc. (cel inflacyjny w USA – red.)? – powiedział Powell.

Szef Fed zasugerował tym samym, że być może dojdzie jeszcze do podwyżki stóp procentowych, jeżeli prognozy dotyczące wskaźnika wzrostu cen nie będą jasno wskazywać, że wkrótce obniży się on i utrwali na poziomie celu inflacyjnego.

Inflacja w USA

Inflacja konsumencka w USA wyniosła we wrześniu 3,7 proc., czyli tyle samo co w sierpniu. Na utrzymanie inflacji na dotychczasowym poziomie wpływ miały przede wszystkim rosnące ceny paliw czy energii elektrycznej. W kilku kategoriach nastąpił jednak spadek cen (np. gaz, meble, towary medyczne).

Mimo silnego wzrostu stóp procentowych, dane napływające z amerykańskiej gospodarki potwierdzają dobrą sytuację. Ze wstępnych szacunków amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych (BEA), które przytacza Interia.pl wynika, że w III kwartale br. PKB USA wzrósł w ujęciu rocznym o 4,9 proc. Amerykańska gospodarka przyspieszyła w okresie od lipca do września br. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim do poziomu najwyższego po IV kwartale 2021 roku.

