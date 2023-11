Jedna trzecia posłów nie wywalczyła reelekcji. Sejm wypłaci im prawie 2 mln zł

13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Zabraknie w nim 144 posłów poprzedniej kadencji izby niższej parlamentu. To oznacza, że co trzeciemu posłowi nie udało się odnowić mandatu.

Sejm wypłaci byłym posłom prawie 2 mln zł

Odchodzącym posłom przysługuje odprawa parlamentarna. Jej wysokość jest równa wysokości trzech uposażeń poselskich (obecnie wynosi ono 12 826,64 zł brutto miesięcznie). „Rzeczpospolita" wylicza, że Sejm wypłaci byłym posłom niemal 2 mln zł.

Odprawa przysługuje posłom, którzy sprawowali mandat w dniu zakończenia kadencji i nie zostali wybrani na kolejną kadencję do Sejmu lub do Senatu. – Łączna kwota odpraw parlamentarnych wypłaconych posłom IX kadencji będzie zatem znana dopiero po dniu jej zakończenia – podkreśla w komentarzu dla gazety Centrum Informacyjne Sejmu (CIS).

Posłowie kończący pracę w Sejmie będą musieli oddać zaciągnięte pożyczki. – W przypadku zakończenia kadencji Sejmu niespłaconą część pożyczki wraz z oprocentowaniem poseł zobowiązany jest spłacić w trybie natychmiastowym. Obowiązek ten nie dotyczy posłów wybranych na następną kadencję Sejmu, którzy kontynuują spłatę pożyczki na dotychczasowych zasadach – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Kancelaria Sejmu.

Byli posłowie mają też możliwość wykupienia sprzętu elektronicznego, który służył im do pracy parlamentarnej, chodzi głównie o laptopy. – Posłowie kończący wykonywanie mandatu mogą dokonać zakupu składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Kancelarii Sejmu, a stanowiących wyposażenie biura poselskiego, w cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej. Odbywa się to na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie – informuje CIS.

Kogo zabraknie w nowym Sejmie?

W Sejmie X kadencji zabraknie m.in. Jadwigi Emilewicz, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, Tadeusza Cymańskiego, czy Janusza Korwin-Mikke.

Posłowie, którzy nie uzyskali reelekcji, będą mieli szansę sprawdzić się w przyszłym roku. W kwietniu odbędą się wybory samorządowe, a dwa miesiące później wybory do Parlamentu Europejskiego. Kolejne wybory do Sejmu i do Senatu planowane są na 2027 rok.

Czytaj też:

Pierwszy raz dostał się do Sejmu, odda swoje wynagrodzenie. „Polityka to nie koryto”Czytaj też:

Rotacyjny marszałek Sejmu? Politycy opozycji stawiają sprawę jasno