Firmy coraz częściej informują o powodach odrzucenia CV. Wskazują jeden obszar

Z najnowszego badania eRecruiter pt. „Candidate Experience w Polsce 2023” wynika, że prawie 60 proc. respondentów aplikujących na ogłoszenia o pracę chciałoby otrzymywać informację zwrotną o powodach odrzucenia CV. Badanie pokazuje, że co czwarty pracodawca (24 proc.) taką informację przekazuje. Wydawać by się mogło niewiele, ale w 2021 roku było to zaledwie 12 proc., co oznacza, że w ciągu dwóch lat nastąpił wzrost o 100 proc. W 2021 roku 44 proc. organizacji czyniło to w odniesieniu do kandydatów, którzy brali udział w co najmniej jednym spotkaniu rekrutacyjnym. Teraz jest to 52 proc.

Dlaczego firmy najczęściej odrzucają CV?

Z badania wynika, że 49 proc. pracodawców podejmuje decyzję o zatrudnieniu w wyniku konsultacji na linii rekruter–przyszły przełożony. Nieco mniej firm, bo 42 proc., daje wolną rękę przełożonym, ci z kolei opierają swoje decyzje o rekomendacje zespołu rekruterskiego. Samodzielnie managerowie i managerki podejmują decyzję w zaledwie 5 proc. przypadków. Jeszcze mniej, bo 2 proc. przedsiębiorstw decyzję składa na karb zespołu rekruterskiego.

Uczestników badania zapytano również, jakie obszary najczęściej komunikują się jako powód odrzucenia z procesu rekrutacyjnego. Miażdżącą przewagę stanowią kompetencje i doświadczenie (67 proc.). Zaskakiwać może fakt, że zaledwie 10 proc. sumy czynników stanowi dopasowanie do organizacji pod kątem wartości czy kultury organizacyjnej. Twórcy badania zwracają uwagę, że ubywa firm, które mogą pozwolić sobie na taki luksus, w sytuacji gdy rynek z roku na rok jest coraz trudniejszy. W zaledwie 4 proc. przypadków powodem odrzucenia kandydatury jest wpływ subiektywnej oceny osób decyzyjnych.

Większość organizacji zachowuje CV

60 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że zachowuje w bazie CV odrzuconych kandydatów. Niemal tyle samo kieruje uwagę niezatrudnionych osób na zakładkę kariera. 56 proc. respondentów zadeklarowało, że kontaktuje się ponownie z zaproszeniem do kolejnych rekrutacji. Jedynie 26 proc. badanych zbiera feedback na temat procesu rekrutacyjnego. Według autorów badania jest to nawyk, który najpewniej będzie dotyczył coraz większej liczby firm, bo konkurencja jest zaciekła.

Czytaj też:

Początek końca rynku pracownika? Niepokojące sygnały od pracodawcówCzytaj też:

Mobilny robot zrewolucjonizuje branżę budowlaną. „Nadchodzi budowlanka Next Generation”