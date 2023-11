Lewica wraca do pomysłu testu przedsiębiorcy. „Powinniśmy się zastanowić"

Magdalena Biejat, nowo wybrana senator udzieliła wywiadu Wirtualnej Polsce. W rozmowie pojawił się m.in. wątek powrotu do zryczałtowanej składki zdrowotnej od przedsiębiorców.

Biejat: Mamy ludzi na B2B, którzy uciekają od podatków

– Ja jestem przeciwko temu pomysłowi, bo on też zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy są sobie równi. I nie zauważa np. tego, że są osoby, które prowadzą małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze, dla których taki zryczałtowany podatek może być dużym obciążeniem, a jednocześnie mamy ludzi na B2B, (którzy – red.) uciekają od podatków. Są prezesami, w zarządach wielkich firm, na stanowiskach kierowniczych, zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych i stać ich na to, by zapłacić proporcjonalną stawkę np. na ubezpieczenie zdrowotne. A tutaj mówimy o nakładach na zdrowie, które nie powinny maleć, powinny rosnąć w stosunku do PKB – powiedziała Biejat.

– Taka zryczałtowana składka kończy się tym, że obciążamy nieproporcjonalnie tych, którzy są w gorszej sytuacji finansowej – i mówię tutaj naprawdę również o przedsiębiorcach. My dostrzegamy różnicę między tymi, którzy zarabiają krocie i funkcjonują bardzo dobrze i którzy – jak to się ładnie mówi – optymalizują sobie, a de facto oszukują, by unikać podatków i współodpowiedzialności za państwo – dodała.

Dopytywana, czy mówi o osobach na B2B Biejat potwierdziła, wyjaśniając, że „jeśli ktoś chodzi do pracy, spełnia zasady etatu, a jednocześnie udaje, że jest jednoosobową działalnością gospodarczą, po to, by unikać podatków, to jest oszustwo". – Natomiast ci, którzy ciężko pracują, prowadzą małe sklepy, punkty usługowe, próbują uczciwie odprowadzać podatki, są nadmierni obciążeni tymi podatkami – powiedziała senator-elekt.

Będzie „test przedsiębiorcy"?

Zdaniem Biejat warto wrócić do dyskusji o teście przedsiębiorcy. Pomysł ten – jak przypomina serwis Money.pl – przed laty próbował realizować PiS. – Były takie pomysły, żeby przeprowadzać tekst przedsiębiorcy, czyli żeby sprawdzać – według konkretnych kryteriów, czy ktoś rzeczywiście prowadzi działalność czy unika opodatkowania. Uważam, że powinniśmy się nad tym zastanowić. Uważam, że takie osoby powinny być sprawdzane – powiedziała Biejat, zaznaczając, że ma pełną świadomość, że są ludzie siłą wypychani na jednoosobową działalność i wtedy „nie mamy do czynienia z oszukiwaniem, tylko wypychaniem na umowy śmieciowe".

Czytaj też:

Posłanka Lewicy skrytykowała liderów opozycji. „Popełniają błąd”Czytaj też:

Magdalena Biejat wskazała „absolutne minimum” w sprawie aborcji