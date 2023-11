Firmy z sektora handlu wykorzystują AI. Głównie w jednym obszarze

Cykliczne badanie Barometr Retail obrazuje główne trendy oraz tendencje na rynku handlu. Sztuczna inteligencja we wszystkich dotychczasowych edycjach była wymieniana przez retailerów jako jeden z kluczowych czynników dalszego rozwoju handlu. W najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez firmę doradczo-technologiczną Future Mind zostali oni zapytani m.in. o to, w jakich celach ich organizacja wykorzystuje AI. Najczęściej wskazywali obszar obsługi klienta (45 proc.). Często wymieniano też personalizację komunikacji oraz personalizację oferty (38 proc.).

AI coraz częściej w sklepach stacjonarnych

Eksperci branży zaznaczają jednocześnie, że sztuczna inteligencja wspomaga nie tylko procesy biznesowe e-handlu. Coraz częściej bowiem, AI jest implementowana w sklepach stacjonarnych, aby polepszyć doświadczenia zakupowe klienta również offline.

– Klienci mogą się spodziewać coraz większego wpływu AI na doświadczenie w sklepie fizycznym. Na przykład inteligentne przymierzalnie mogą już niedługo automatycznie wykrywać ubrania, które wniesiono do środka i proponować pasujące do nich akcesoria czy stylizacje. Kasy samoobsługowe, które oferują funkcję automatycznego rozpoznawania produktu oraz inteligentne płatności biometryczne, umożliwią z kolei szybsze i jednocześnie bezpieczniejsze transakcje – komentuje Emil Waszkowski, Head of Strategy w Future Mind.

– Doświadczenie klienta polepszy się także dzięki zastosowaniu AI po stronie operacyjnej. Algorytmy już teraz pomagają pracownikom upewnić się, że produkty są ustawione na odpowiednich półkach i że ceny na etykietach są aktualne. Dzięki dalszemu wykorzystaniu AI będzie możliwe dopasowanie optymalnego układu sklepów czy ułożenia produktów na podstawie ich cech, historii sprzedaży i preferencji konsumentów. Klienci będą mogli natomiast otrzymywać rekomendacje dotyczące poruszania się po sklepie w sposób, który pomoże im najlepiej zaspokoić potrzebę, z którą się do niego udali – dodaje.

Barometr Retail powstał na podstawie badania zrealizowanego na grupie 56 ekspertów związanych z sektorem handlu detalicznego, przy użyciu metody CAWI. Pokazuje on przewidywania dotyczące kierunku rozwoju branży detalicznej w najbliższych miesiącach. Projekt realizowany przy współpracy z redakcją „Wiadomości Handlowe”.

