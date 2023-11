Rośnie popularność polskiego mleka w Korei Południowej. Decyduje jedna rzecz

Ceny świeżego mleka w Korei Południowej osiągnęły najwyższy poziom od kryzysu finansowego sprzed 15 lat. W dużych sieciach handlowych litr mleka kosztuje ok. 3 tys. won (9,54 zł), to o niemal 15 proc. więcej niż przed miesiącem.

Mleko z Polski tańsze o 30 proc.

Jak podają koreańskie media, coraz więcej konsumentów sięga w tej sytuacji po importowane – najczęściej z Polski lub z Australii – mleko UHT, które jest tańsze o niemal 30 proc. (kosztuje ok. 1990 wonów, czyli równowartość 6 zł) niż świeże mleko. Liczba klientów nabywających UHT rośnie, mimo iż dla wielu smakoszy jest ono mniej aromatyczne i pozbawione probiotyków w porównaniu z produktami krajowymi.

Skąd tak wysokie ceny świeżego mleka w Korei Południowej? Są one pokłosiem lipcowej decyzji koreańskiego komitetu mleczarskiego o podniesieniu podstawowej ceny surowego mleka spożywczego o 88 wonów (0,28 złotych) za litr.

Na rynek Korei Południowej co roku trafia 1,73 mln ton mleka od lokalnych producentów. Choć na razie import produktu nie odgrywa większej roli, może się to zmienić, gdy w ramach umów o wolnym handlu z USA i Unią Europejską do 2026 roku cła na import mleka zostaną obniżone do zera W tym roku cła na import mleka z USA wynosiły 7,2 proc., a z UE 6,8 proc.

Z danych Koreańskiej Służby Celnej z października wynika, że import mleka wzrósł z 3 440 ton w 2017 r. do 31 462 ton w ubiegłym roku, z czego ok. 75 proc. sprowadzono z Polski.

Chiny coraz trudniejszym rynkiem

Coraz trudniejszym rynkiem dla polskich eksporterów stają się natomiast Chiny. „Rzeczpospolita" przypomina, że okres pandemii był bardzo dobrym czasem dla eksportu do Chin polskiego mleka i produktów. Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa, w 2021 roku wyeksportowano 137 815 ton surowego mleka (kod 0401) o wartości 332,1 mln zł, zaś w roku ubiegłym 89 277 ton o wartości 272,9 mln zł. Szacuje się w tym roku będzie to jedynie 65 tys. ton. Za spadek odpowiadają w dużej mierze trudności na polskim rynku mleka.

