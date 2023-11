Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Podano dane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w październiku br. blisko 1,125 mln. To wzrost o 13 tys. w porównaniu z wrześniem i aż o ok. 250 tys. więcej niż na początku 2022 roku. W porównaniu z wrześniem największy wzrost odnotowano wśród obywateli Ukrainy, największy spadek dotyczył obywateli Gruzji.

Przybywa cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Głównie Ukraińcy

– Największy wzrost w stosunku do września bieżącego roku odnotowujemy w przypadku obywateli Ukrainy i Białorusi – odpowiednio o 7,5 tys. i 1,6 tys., a największy spadek – w przypadku obywateli Gruzji – o 0,03 tys. – poinformowała szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Z danych Zakładu, które przytacza Radio Zet wynika, że liczba osób ubezpieczonych (ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zarejestrowanych w ZUS na koniec października br. wynosiła blisko 15 mln 942 tys. i była wyższa o 29,8 tys. w stosunku do września br.

Na zmianę liczby ubezpieczonych w stosunku do września br. składa się przede wszystkim: wzrost liczby pracowników o 20,1 tys. (w stosunku do stycznia 2022 r.– wzrost o 34,2 tys.), wzrost liczby osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia o 5,9 tys. (wzrost o 171,8 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.), wzrost liczby prowadzących działalność gospodarczą o 2,0 tys. (wzrost o 71,2 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.), spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 0,8 tys. (spadek o 27,8 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.).

Cudzoziemcy ratują kondycję FUS

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,5 mld zł. Największą ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota wyniosła 227,2 mld zł. To wzrost w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku o 16,1 proc. Wpływy składek wyniosły 223,9 mld zł i były o 16,9 proc. większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Prezes ZUS przyznała, że istotny wpływ na sytuację FUS ma liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

Czytaj też:

Dostali polskie wizy i przepadli. Brakuje 80 tys. informatyków ze WschoduCzytaj też:

Wzmożone działania Straży Granicznej. Na granicy z Białorusią ujawniono 226 osób