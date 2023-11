Amerykanie wypowiedzieli umowę KGHM. Małe reaktory pod znakiem zapytania

W środę amerykańska firma NuScale poinformowała o zakończeniu porozumienia z podmiotami w stanie Utah w sprawie zakończenia rozwoju projektu małych reaktorów jądrowych firmy. NuScale planowało opracować projekt obejmujący sześć reaktorów o mocy 462 MW we współpracy z Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) i uruchomić go w 2030 roku, ale kilka miast wycofało się z projektu ze względu na wzrost kosztów.

Amerykanie wypowiedzieli umowę KGHM

Projekt w Utah miał stać się podglądowym dla tego, który w Polsce amerykańska firma miała wybudować we współpracy z KGHM. Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" wynika jednak, że Amerykanie wypowiedzieli dziś umowę KGHM.

Za klęską projektu stać mają rosnące koszty. Na początku tego roku NuScale podała, że docelowa cena energii z elektrowni wyniesie 89 dolarów za MWh, co stanowi wzrost o 53 proc. w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 58 dolarów za MWh. Budzi to obawy co do gotowości klientów tej technologii do dalszej realizacji projektów.

Gazeta przypomina, że KGHM podpisał umowę z NuScale Power ws. rozpoczęcia prac nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce w lutym zeszłego roku. Na początku tego roku technologia oferowana przez Nuscale Power uzyskała certyfikat Komisji Dozoru Jądrowego USA, stając się pierwszym projektem SMR dopuszczonym do użytku w USA i siódmym wśród wszystkich technologii jądrowych. Jak widać niewiele to jednak pomogło. W lipcu zeszłego roku KGHM złożył wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o o ocenę technologii małych modułowych reaktorów jądrowych.

Czytaj też:

Rekordowy rok KGHMCzytaj też:

Reaktory SMR. Prezes Orlenu spotyka się z przedstawicielami USA