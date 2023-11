Jest projekt 12. pakietu sankcji wobec Rosji. Dwa polskie postulaty

Komisja Europejska przekazała krajom unijnym projekt ws. 12 pakietu sankcji na Rosję. Jak podaje Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS), w projekcie zaproponowano nałożenie sankcji na ponad 120 dodatkowych osób i podmiotów „za ich rolę w podważaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy", a także przyjęcie nowych zakazów importu i eksportu, oraz działania mające na celu zaostrzenie działania pułapu cenowego na ropę naftową i przeciwdziałanie obchodzeniu sankcji UE.

12. pakiet sankcji na Rosję. Polskie postulaty

– Proponowane środki są wymierzone w osoby, które zaaranżowały niedawne nielegalne tak zwane 'wybory' na terytoriach Ukrainy, które Rosja tymczasowo okupowała, osoby odpowiedzialne za przymusową 'reedukację' ukraińskich dzieci oraz podmioty szerzące dezinformację i propagandę wspierającą rosyjską wojnę agresji przeciwko Ukrainie. Propozycje mają na celu ogólne wzmocnienie ram sankcji – informuje EEAS.

Polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś w rozmowie z RMF FM wskazał, że wśród propozycji nowego pakietu sankcji znalazły się dwa polskie postulaty. Chodzi o embargo na rosyjskie diamenty i LPG (skroplony gaz płynny)

Zakaz importu diamentów jest uzgodniony z grupą G7 i zawiera system monitoringu oraz identyfikowania kamieni od kopalni po konsumenta, aby skutecznie wykluczać z rynku te rosyjskie. Do tej pory rosyjskie diamenty trafiały na światowy rynek poprzez np. Indie, skąd były dalej eksportowane bez oznaczenia ich pierwotnego pochodzenia. Jeśli zaś chodzi o LPG, to mimo, iż jest to produkt naftowy, nie był dotąd objęty unijnym embargiem. Polska wielokrotnie formułowała wniosek o objęcie LPG embargiem, argumentując, że to pomoże w zachowaniu integralność i przejrzystość rynku skroplonego gazu ziemnego oraz uniknie zakłóceń konkurencji.

12. pakiet zakłada też rozszerzenie wykazu produktów, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego wzmocnienia Rosji. Ponadto, w pakiecie znaleźć ma się też zakaz świadczenia usług na dostarczanie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami oraz oprogramowania do projektowania przemysłowego i produkcji, oraz zakaz tranzytu przez Rosję niektórych towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia rosyjskich zdolności przemysłowych. Restrykcjami mają zostać objęte podmioty z rosyjskiego sektora wojskowego, obronnego i IT.

Konieczna jednomyślność

Porozumienie ws. 12 pakietu sankcji na Rosję prawdopodobnie zajmie tygodnie, ponieważ będzie ono wymagało jednomyślnego poparcia wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Czytaj też:

Zełenski zarzucił Putinowi poświęcanie Rosjan: Ma bardzo cyniczny i polityczny celCzytaj też:

Podejrzane transakcje Abramowicza. Bank ING nie zareagował