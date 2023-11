Morawiecki deklaruje poparcie dla pomysłu opozycji. „Podniosę rękę..."

Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu dziennikowi „Fakt". Szef rządu zapowiedział, że w ciągu 7-8 dni przedstawi skład swojego nowego gabinetu. Pytany o to, co usłyszymy w exposé, premier podkreśla, że zamierza „skoncentrować się na tym, co powinniśmy zrobić, by szybko doganiać Zachód, jeśli chodzi o poziom życia".

– Chciałbym, aby to exposé było planem działań dla Prawa i Sprawiedliwości na X kadencję Sejmu RP. Chcemy się szerzej otwierać na sprawy związane z życiem społeczności lokalnych, ekologii, przedsiębiorczością, problemami młodych ludzi. Chcemy pokazać pozytywną perspektywę jutra. Jednocześnie wzmacniając te obszary, gdzie PiS już pokazał skuteczność – mówi Morawiecki.

Premier: „Najwięcej pretensji mam w sprawie mieszkalnictwa"

W wywiadzie Morawiecki przypomina najważniejsze dokonania PiS z ostatnich 8 lat. Pytany o to, czego nie udało się dokonać wskazuje kwestię mieszkalnictwa.

– Najwięcej pretensji, także do siebie, mam w sprawie mieszkalnictwa. Pomimo tego, że dzięki naszym regulacjom udało się oddawać do użytku rocznie ponad 100 tys. mieszkań więcej niż za naszych poprzedników, to widzę tutaj znaczące deficyty – przyznaje szef rządu.

Morawiecki o poparciu postulatów opozycji

Premier zadeklarował, że poprze proponowany przez obecną opozycję postulat w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł rocznie.

– Tak, podniosę. Nowy rząd będzie musiał znaleźć środki na to w budżecie, ale ja jak najbardziej podniosę rękę za obniżką podatków, ponieważ to jest to, co PiS robiło przez 8 lat. Obniżaliśmy podatek PIT najbardziej w historii III Rzeczypospolitej. Podatek CIT dla małych i średnich firm obniżyliśmy z 19 na 9 proc. Obniżyliśmy też podatek VAT na kilkaset produktów z 23 proc. na 8 proc., a nawet na 5 proc. I jednocześnie dbaliśmy o bezpieczeństwo finansów publicznych – podkreśla Morawiecki.

Szef rządu zapowiedział też, że zagłosuje za wprowadzeniem tzw. babciowego.

„Jak paliwo było tanie to źle?"

Morawiecki odniósł się również do stosunkowo niskich cen na stacjach paliw przed wyborami parlamentarnymi. Pytany o to, czy chodziło o przypodobanie się wyborcom odpowiada:

– Rozumiem, że jak paliwo było tanie to źle? Przyznam czasem, że nie rozumiem naszej opozycji… Ceny paliw to polityka koncernów paliwowych. Dziś mamy regularną wojnę na Bliskim Wschodzie, która pcha ceny w górę, a my nadal mamy jedne z najniższych cen paliw w Europie. Czekam z niecierpliwością, aż opozycja doprowadzi do tego, że ceny paliwa zbliżą się do 5 zł — przecież takie deklaracje też padły!

