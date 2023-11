Przyszły minister finansów o szczegółach „babciowego". Skorzystać będą mogli również ojcowie

„Babciowe" to pomysł, który jeszcze przed startem kampanii wyborczej ogłosił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier zapowiedział, że w przypadku powrotu na stanowisko, doprowadzi do wprowadzenia świadczenia, które zakłada przyznanie świadczenia w wysokości 1500 zł kobietom, które po urlopie macierzyńskim zdecydują się wrócić do pracy.

– Chcemy, by nowy system powodował, że gdy kobiety stają się matkami i wtedy, gdy tego chcą, mogły dokonać następującego wyboru. Proponujemy „babciowe", a więc 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy – mówił w marcu lider PO.

„Babciowe" również dla ojców

Z pieniędzy tych mogłyby opłacić opiekę nad dzieckiem – od nich zależałoby, czy miałaby ona charakter instytucjonalny (żłobek), czy też pomoc świadczyłaby opiekunka lub członek rodziny (np. babcia).

„Babciowe" znalazło się później wśród „100 konkretów na 100 dni" Koalicji Obywatelskiej, czyli postulatów, które ugrupowanie chce zrealizować w pierwszym okresie po przejęciu rządów.

O konkretny termin wprowadzenia świadczenia i jego szczegóły pytany był dziś przez słuchaczy Radia Zet Andrzej Domański, poseł Koalicji Obywatelskiej i prawdopodobny kandydat na nowego ministra finansów.

– Babciowe, czy też Aktywna Mama jest jak najbardziej na stole. Myślę, że projekt nie będzie budził większych objekcji – powiedział Domański w internetowej części audycji „Gość Radia Zet".

Poseł zwrócił uwagę, że projekt ten będzie dotyczył również ojców. – Jeżeli mama lub tata będą chcieli szybciej wrócić na rynek pracy to również to świadczenie będzie mu przysługiwało – powiedział Domański.

O terminie wprowadzenia „babciowego" poseł nie wspomniał. Z uwagi na fakt, że nowy rząd powstanie najwcześniej w okolicach połowy grudnia, praktycznie nie ma szans na wprowadzenie świadczenia od początku 2024 roku.

Morawiecki poprze „babciowe"

O poparcie „babciowego" pytany był premier Mateusz Morawiecki, który udzielił wywiadu dziennikowi „Fakt".

– Jak najbardziej (podniosę rękę za – red.). Za wszystkimi rozwiązaniami, które są korzystne dla Polaków, będę podnosił rękę – powiedział szef rządu.

Czytaj też:

Kiedy Polska przyjmie euro? Domański rozwiewa wątpliwościCzytaj też:

Morawiecki deklaruje poparcie dla pomysłu opozycji. „Podniosę rękę..."