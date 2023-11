Lokaty w największych polskich bankach. Zyskasz maksymalnie 7 proc.

Przyjrzeliśmy się lokatom oferowanym przez największe polskie banki. PKO BP proponuje m.in. Lokatę na nowe środki. Można ją założyć na 3 bądź 12 miesięcy i zyskać 5,25 proc. w skali roku. Na każdą z lokat można wpłacić od 1 tys. do maksymalnie 200 tys. zł. Inny produkt to Lokata terminowa na 3, 6, 12 lub 18 miesięcy. By założyć lokatę wystarczy wpłacić 1000 zł, zyskać natomiast można:

3 miesiące: 2 proc.



6 miesięcy: 3 proc.



12 miesięcy: 4 proc.



18 miesięcy: 4,5 proc.



Największy polski bank przygotował również lokatę dla seniorów pod nazwą Lokata 60+. W tym wypadku można zyskać 6 proc. w skali roku na 12-miesięcznej lokacie.

7 proc. w Pekao

Warto przypomnieć, że jeszcze rok temu poszczególne produkty w PKO BP sięgały 10 proc., choć by je uzyskać trzeba było spełnić określone warunki. Mowa o Lokacie progesywnej, gdzie przyjęto założenie – im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Na 9 proc. można było liczyć między 13 a 18 miesiącem trwania lokaty.

Wracając do obecnych ofert, spójrzmy co proponuje drugi co do wielkości bank, czyli Pekao. Zwraca uwagę Lokata z Żubrem, gdzie można zyskać 7 proc. w skali roku na 3 miesiące. Depozyt jest przeznaczony dla posiadaczy konta, którzy wypełnią aktualny kwestionariusz preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, a także wyrażą zgody marketingowe.

6,50 proc. można zyskać otwierając Rachunek Oszczędnościowy w Pekao, zaś na Lokacie Standardowej przewidziano maksymalnie 4,5 proc.

Gdzie 8 proc?

Przeglądając oferty mniejszych instytucji trafiliśmy na "ósemkę". Takie oprocentowanie oferuje na Lokacie Powitalnej Credit Agricole.

Oferta dotyczy lokaty na 180 dni (6 miesięcy), z oprocentowaniem stałym 2 proc. w skali roku, które może zostać podwyższone do 8 proc. w skali roku. Klient musi spełnić jednak następujące warunki:

wyrazić zgody marketingowe i nie odwołać ich do końca trwania lokaty,



w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:



– zrobić przynajmniej 10transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem BLIK,

– zalogować się przynajmniej raz do aplikacji CA24 Mobile.

Minimalna kwota lokaty 1000 zł, maksymalna zaś to 50 000 zł. Z oferty można skorzystać w aplikacji CA24Mobile i placówkach tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu wskazanego konta. Z oferty nie mogą skorzystać klienci, którzy mieli konto w banku w ciągu ostatniego roku.

