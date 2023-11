Black Friday. Polacy wydadzą więcej niż przed rokiem

„Rzeczpospolita" podaje szczegóły raportu „Black Friday i wyprzedaże przedświąteczne: konsumenci w Polsce szykują portfele”, opracowanego przez Strategy& Polska. Okazuje się, że mimo spowolnienia gospodarczego Polacy planują wydać podczas Black Friday i Cyber Monday o 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Przeciętnie może to być 1000 zł, podczas gdy w Europie ta kwota wyniesie średnio 244 euro, czyli ok. 1200 zł. (o 8 proc. więcej niż przed rokiem).

Black Friday. Polacy bardziej odporni na szał zakupowy

Gazeta zwraca uwagę, że zainteresowanie Black Friday w Polsce wzrasta z roku na rok i zbliża się do średniej europejskiej. Na tle innych państw europejskich wyróżniamy się dużym stopniem świadomości i potrafimy ocenić czy rzeczywiście mamy do czynienia z atrakcyjną ofertą. Jesteśmy bardziej odporni na szał zakupowy niż mieszkańcy Europy Zachodniej, głównie z uwagi na przyzwyczajenie do regularnych akcji promocyjnych odbywających się przez cały rok.

Z raportu wynika, że ok. 40 proc. Polaków deklaruje konieczność oszczędzania ze względu na mniejsze zasoby gotówkowe, co wpłynie na wyniki tegorocznego Black Friday.

– Okres przedświąteczny to kluczowy czas sprzedaży dla wielu detalistów, dlatego tegoroczny Black Friday i otaczające go tygodnie silnych działań promocyjnych powiedzą dużo o kondycji polskiego handlu detalicznego. Ostatnie trudne miesiące przyniosły dalsze zmiany w zachowaniu konsumentów: kupujemy mniej, często oszczędniej wybierając zamienniki ulubionych marek. Tradycyjnie Polacy lubią korzystać z promocji i planować zakupy, z tego powodu czekają na Black Friday, ale będą też krytycznie oceniać atrakcyjność ofert. Pierwsze odczyty wskazują, że możemy się spodziewać wzrostów, w stosunku do zeszłego, również trudnego roku. Jednakże walka o wzrost nie będzie łatwa – komentuje Krzysztof Badowski, partner zarządzający Strategy& Polska.

W Polsce wśród planowanych zakupów dominuje odzież (41 proc.), elektronika (33 proc.) oraz kategorie prezentowe (zdrowie i uroda – 24 proc., książki – 18 proc. oraz zabawki – 17 proc.).

Okazja do przedświątecznych zakupów

Przypadający na miesiąc przed świętami Black Friday i Cyber Monday to dla blisko trzech czwartych Polaków (72 proc.) okazja do dokonania znacznej części gwiazdkowych prezentów.

Z raportu wynika, że ponad połowa konsumentów rozpoczyna przygotowania do Black Friday z wyprzedzeniem budując listę zakupów. Planowanie zakupów dotyczy zarówno poszukiwanych produktów jak i preferowanych sprzedawców. Pomimo skrupulatnego planowania, szczególnie wzmocnionego w okresie inflacji, co czwarty konsument ulega zakupom impulsowym lub inspiracji.

