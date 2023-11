Turyści z UE wciąż odwiedzają Rosję. Polacy w czołówce

Z danych przedstawionych przez służby konsularne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, które przytacza "Rzeczpospolita" wynika, że do tego kraju wciąż przyjeżdżają turyści z krajów należących do Unii Europejskiej. W pierwszej połowie tego roku Rosjanie wydali o 11,8 proc. więcej wiz turystycznych dla przyjezdnych z UE.

Turyści z Polski odwiedzają Rosję

W pierwszej dziesiątce znaleźli się turyści z Polski, obok obywateli m.in. Estonii, Finlandii, Łotwy, czy Litwy. Wyprzedzili nas turyści m.in. z Niemiec, Chin, Turcji, Iranu, czy Kazachstanu.

Dane rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) wskazują natomiast, że w okresie styczeń-czerwiec tego roku, napływ turystów zagranicznych wzrósł o 130 proc. rok do roku, do ponad 187 000 osób. Dwie trzecie zagranicznych turystów przybyło do Rosji w okresie od kwietnia do czerwca. To o ponad 100 000 więcej niż w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku.

Rosyjskie Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki (ATOR) odnotowało natomiast, że liczba ta jest 16,5 razy mniejsza niż przepływ turystów w okresie przed pandemią w 2019 roku. Z danych organizacji wynika, że w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku Rosję odwiedziło prawie 2 miliony turystów.

„Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że choć liczba przyjezdnych z krajów UE do Rosji rzekomo rośnie, to tamtejszy resort spraw zagranicznych zamyka właśnie trzy konsulaty we Francji – w Paryżu, Nicei i Strasburgu. Resort spraw zagranicznych przekonuje, że w zamykaniu konsulatów przy rosnącym ruchu turystycznym ze strony UE nie ma jakichkolwiek sprzeczności.

– Obecne natężenie pracy w niektórych państwach członkowskich UE umożliwia konsulatom bezpośrednie przyjmowanie wniosków wizowych, bez konieczności korzystania z dodatkowego wsparcia. Co więcej, praca tych ostatnich staje się nieopłacalna. Chcemy więc podkreślić, że zamknięcie punktów wydawania wiz we Francji nie będzie miało wpływu na możliwości odwiedzenia Rosji przez każdego, kto chce szybko otrzymać wizę – informuje rosyjskie MSZ.

Czytaj też:

Co zrobiłaby Ukraina, gdyby była szansa zabicia Putina? Wymowna odpowiedź ZełenskiegoCzytaj też:

Rosja uszkodziła gazociągi, a teraz rozważa ubieganie się o odszkodowanie