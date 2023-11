Black Friday okazją do świątecznych zakupów. Sami wolimy dostać...pieniądze

Już za miesiąc święta. Większość Polaków nie wyobraża ich sobie bez prezentów. Z badania dla Amazona, którego szczegóły podaje „Rzeczpospolita”, wynika, że aż 75 proc. respondentów planuje w tym roku obdarować bliskich upominkami. Przeznaczymy na to średnio 650 zł. Co czwarty ankietowany deklaruje, że wyda od 251 do 500 zł, niewiele mniej, bo 21 proc. zamierza natomiast przeznaczyć od 501 do 1000 zł.

Pieniądze wymarzonym prezentem

Choć tegoroczne święta w odróżnieniu od tych zeszłorocznych, nie upłyną pod znakiem rekordowej inflacji, wciąż wysokie ceny będą miały wpływ na świąteczne zakupy. Blisko co trzeci respondent przyznaje, że będzie szukał promocji i okazji zakupowych, a jedna piąta badanych (21 proc.) zacznie wcześniej szukać prezentów, by móc je kupić w niższej cenie. 19 proc. ankietowanych planuje zakup podarunków już w okresie Black Friday, czyli na miesiąc przed Wigilią.

Z badania wynika, że wielu z nas woli wybrać sobie samodzielnie świąteczny prezent niż zdać się na bliskich. Stąd za najlepszy prezent uznajemy pieniądze i karty podarunkowe (odpowiednio 26 proc. i 21 proc.). Jeśli już wskazujemy wymarzone podarunki, to najczęściej są to kosmetyki, perfumy, ubrania, czy książki. Kosmetyki i perfumy najczęściej wskazują kobiety, panowie zaś najchętniej otrzymaliby elektronikę, alkohol, czy sprzęt sportowy.

Bywają sytuacje, że otrzymujemy prezenty nietrafione. Większość z nas zachowuje je jednak ze względów sentymentalnych (58 proc.). Jedna czwarta badanych przekazuje je komuś z rodziny, a co piąty decyduje się sprzedać w serwisie aukcyjnym.

Kupujemy online

Dwie trzecie badanych przyznaje, że zakupy online to dla nich znacznie szybszy i łatwiejszy sposób na nabycie prezentów. Blisko 44 proc. respondentów kupuje większość prezentów w sklepach internetowych. – Poszukiwanie prezentów świątecznych to często wyzwanie, dlatego cieszymy się, że coraz więcej Polaków decyduje się na ich zakup w sklepach internetowych – komentuje Marco Reissig, country manager Amazon.pl.

