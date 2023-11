Nowy rząd bez Sasina. Minister złożył jasną deklarację

Prezydent Andrzej Duda w tzw. pierwszym kroku powierzył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu misję stworzenia rządu. Do powołania gabinetu powinno dojść w najbliższy poniedziałek. Póki co nie wiadomo, kto się w nim znajdzie. Wiadomo natomiast, że składu Rady Ministrów nie zasili tym razem Jacek Sasin, dotychczasowy minister aktywów państwowych. Polityk potwierdził to w programie „Gość Wiadomości" w TVP1.

Sasin poza rządem. Polityk potwierdza

– Mogę potwierdzić, że w tym nowym rządzie się nie znajdę (...) To ma być nowy rząd, to ma być rząd, który uwzględnia wyniki tych wyborów, uwzględnia głos społeczny, oczekiwanie społeczeństwa, aby ten rząd był tworzony w oparciu o szerszą platformę polityczną, niż tylko platforma Zjednoczonej Prawicy" – powiedział Sasin.

Przypomnijmy, że Sasin kierował ministerstwem aktywów państwowych od listopada 2019 roku, do czerwca br. pełnił jednocześnie funkcję wicepremiera. Wcześniej był m.in. szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP, wojewodą mazowieckim. Od 2011 roku pełni mandat poselski.

Minister na dwa tygodnie?

Z ustaleń Business Insider Polska wynika, że nowym ministrem aktywów państwowych zostanie Marzena Małek, dyrektor generalny resortu. Małek zasiada też w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Grupy Azoty i TFI PZU. W przeszłości była prezeską spółki-córki państwowego giganta energetycznego Enei – Enea Power&Gas Trading. W latach 2016-2018 była także związana ze spółką PL. 2012+, operatorem stadionu PGE Narodowego, gdzie pełniła funkcję członkini zarządu. Zasiadała także w kilku spółkach zależnych podmiotów kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Skarb Państwa m.in. Pekao Leasing czy Lotos Lab. W MAP była nazywana „generałem w spódnicy".

Wszystko wskazuje jednak na to, że Małek nie porządzi w resorcie zbyt zbyt. Trzeci gabinet Mateusza Morawieckiego nie bowiem praktycznie żadnych szans na uzyskanie wotum zaufania w nowym Sejmie.

