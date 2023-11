Spada akceptacja Polaków wobec ukraińskich marek. Blisko połowa widzi zagrożenie

Agencja Inquiry sprawdziła jak dziś wygląda podejście Polaków do ukraińskich marek. O wynikach badania pisze „Rzeczpospolita".

O ile po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą Polacy patrzyli na wyroby z Ukrainy dość przychylnie i w miarę chętnie deklarowali gotowość do ich zakupu, tak teraz podejście się zmienia.

Polacy o zagrożeniu ukraińskich marek

W 2022 roku gotowość do zakupu ukraińskich produktów deklarowało 58 proc. Polaków. Obecnie gotowość ta spadła do poziomu 41 proc. W zeszłym roku wśród ankietowanych konsumentów przeważał pogląd, że wejście ukraińskich marek uatrakcyjni ofertę sklepów. Tylko 37 proc. ankietowanych uważało wtedy, że są one zagrożenie dla rodzimych producentów. Obecnie takie zagrożenie widzi prawie co drugi badany (49 proc.).

Badanie Inquiry pokazuje również spadek polskich konsumentów dla tego, by Ukraińcy mieszkający w naszym kraju mieli dostęp do znanych sobie marek. W zeszłym roku na stwierdzenie „uchodźcy z Ukrainy powinni mieć możliwość kupowania w Polsce produktów, które znają ze swojego kraju" pozytywnie odpowiedziało 48 proc. respondentów. Teraz nastąpił spadek do 41 proc. Zmniejszył się również – z 54 proc. w 2022 roku do 32 proc. w tym roku – poziom akceptacji w kwestii wsparcia rozwoju ukraińskich marek na polskim rynku.

Słaba znajomość ukraińskich marek

Z badania wynika, że nie zmienia się poziom ogólnej znajomości ukraińskich marek w Polsce. Zarówno w zeszłym roku, jak i obecnie, ich znajomość deklaruje tylko 20 proc. ankietowanych. Nieco lepiej marki z Ukrainy rozpoznawane są przez mężczyzn niż przez kobiety (odpowiednio 23 proc. i 16 proc.). Najbardziej znane ukraińskie marki to Niemiroff, Roshen i Korona.

Badania Inquiry przeprowadzane były metodą CAWI na próbie 1013 (2022) i 1015 (2023) respondentów.

