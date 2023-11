Ministrowie na dwa tygodnie z wysokimi odprawami. Niektórzy mogą dostać trzykrotność pensji

Jutro premier Mateusz Morawiecki przedstawi skład swojego rządu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najkrócej funkcjonujący gabinet w XXI wieku. Niemal pewne jest, że trzeci rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania w Sejmie, co ma związek z faktem, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnych.

Odprawy dla ministrów Morawieckiego. Dla kogo trzykrotność pensji?

Nowy rząd najpewniej będzie funkcjonował jedynie dwa tygodnie. Choć ministrowie będą pracować krótko, będą mogli liczyć na sowite odprawy. Jak zauważa serwis Business Insider Polska, w niektórych przypadkach, będą one wynosić trzykrotność ministerialnej pensji.

Na odprawę w wysokości ponad 53 tys. zł mogą liczyć ministrowie, którzy pełnili funkcję ponad rok i nie są parlamentarzystami. To przypadek m.in. minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, czy minister klimatu i środowiska Anny Moskwy (o ile wejdą w skład nowego gabinetu).

Z kolei ministrowie, którzy pełnili funkcję w rządzie od trzech do dwunastu miesięcy, otrzymają równowartość dwóch pensji.

Na jaką odprawę będą mogli liczyć ministerialni debiutanci, którzy – jak wynika z zapowiedzi – będą stanowić w nowym rządzie większość? Wyniesie ona wysokość jednej pensji, czyli ok. 17,8 tys. zł.

Sam premier — po odliczeniu wynagrodzenia dla parlamentarzysty, diety oraz uposażenia — otrzyma odprawę w wysokości ok. 23 tys. zł.

Nowy rząd bez Błaszczaka i Sasina

Wciąż nie wiadomo, kto znajdzie się w nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego. Wiadomo natomiast, kogo w nim zabraknie. O tym, że nie wejdą w skład rządu poinformowali publicznie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

